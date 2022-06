Kaczyński odszedł z rządu. Wiemy, ile zarobił jako wicepremier

Od dziś Jarosław Kaczyński jest już nie tylko byłym premierem, ale też byłym wicepremierem. W porannym wywiadzie opublikowanym przez Polską Agencję Prasową lider partii rządzącej ogłosił, że zrezygnował z tego stanowiska. – Nie jestem już w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki oraz – z tego co wiem – prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację – przekazał Kaczyński.

Ile Kaczyński zarobił w rządzie?

Polityk podkreślił, że chce się teraz poświęcić pracy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości przed planowanymi na jesień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi. Kaczyński kieruje PiS od blisko 20 lat, a stanowisko wicepremiera pełnił 20 miesięcy. Z wyliczeń zaprezentowanych przez „Fakt" wynika, że w tym czasie zarobił ok. 360 tys. zł brutto (jak wynika z opublikowanego niedawno oświadczenia majątkowego tylko w zeszłym roku było to 208,5 tys. zł). Gazeta przypomina, że Kaczyński załapał się na podwyżkę o ok. 5 tys. zł, a to za sprawą wprowadzonego w sierpniu zeszłego roku wzrostu wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie.

W związku z rezygnacją ze stanowiska wicepremiera Kaczyński straci rządową pensję (choć nie od razu), ale o brak dochodów nie musi się martwić. Prezes PiS nieprzerwanie od 25 lat jest przecież posłem i wszystko wskazuje na to, że z tej funkcji rezygnować nie zamierza i w 2023 roku po raz kolejny uzyska mandat. Jako parlamentarzysta Kaczyński otrzymuje wraz z dietą ok. 16,8 tys. zł miesięcznie brutto. Poza tym 73-letni prezes PiS jest emerytem, jego świadczenie z ZUS wynosi ok. 7 tys. zł miesięcznie. Jak zauważa „Fakt", dzięki pracy w rządzie Kaczyński będzie mógł emeryturę podwyższyć, występując do ZUS z wnioskiem o jej przeliczenie (chodzi o doliczenie składek emerytalnych, jakie polityk opłacił pracując w rządzie). Z takim wnioskiem dorabiający senior może występować raz w roku. Z symulacji tabloidu wynika, że dodatkowe składki będą mogły podnieść emeryturę lidera partii rządzącej nawet o 400 zł brutto miesięcznie.

