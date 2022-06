Młodzi na rynku pracy. Liczy się dla nich jedna rzecz

Raport „Młodzi Polacy na rynku pracy” to wspólny projekt firm PwC, Well.hr i Absolwent Consulting. O wynikach badań przeprowadzonych na potrzeby raportu na grupie 2 tys. Polaków do 27. roku życia pisze „Rzeczpospolita”.

Okazuje się, że dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową najważniejszym czynnikiem są obecnie wysokie zarobki. Wskazało je 57 proc. respondentów, to o 10 pkt proc. więcej niż przed rokiem i blisko 15 pkt proc. więcej niż w 2020 roku. Jeszcze rok temu młodzi pracownicy wskazywali głównie na możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego (50 proc., teraz – 43 proc.). Z badania wynika, że z roku na rok kluczowym czynnikiem dla młodych przestaje być przyjazna atmosfera pracy – obecnie wskazało ją 43 proc. ankietowanych, podczas gdy rok temu 46 proc., a dwa lata temu 50 proc.

Ile młodzi chcą zarabiać?

Co młodzi rozumieją przez wysokie zarobki? W badaniu PwC, Well.hr i Absolwent Consulting takiego pytania zabrakło. „Rzeczpospolita” przywołuje jednak wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego w ramach Programu Kariera, elitarnego projektu płatnych staży organizowanego przez Polską Radę Biznesu. Według niego polscy studenci i absolwenci najczęściej oczekują wynagrodzenia w wysokości 3–5 tys. zł netto, co przy uldze do 26. roku życia oznacza 3,8–6,4 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Twórcy badania zwracają uwagę na rosnące oczekiwania młodych pracowników co do elastyczności pracy (38 proc., podczas gdy rok temu i dwa lata temu odsetek ten nieznacznie przekraczał 30 proc.). O blisko 20 pkt proc. (z 65,5 proc. do 46 proc.) zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek osób będących zwolennikami pracy wyłącznie w biurze

– Pandemia nauczyła młodych, że mogą uczyć się i pracować z dowolnego miejsca. Co więcej, są przekonani, że możliwość wyboru miejsca i czasu pracy ma pozytywny wpływ na ich produktywność – komentuje Magdalena Pancewicz, współzałożycielka Well.hr.

Czytaj też:

Będziemy krócej pracować? Niebawem projekt ustawy