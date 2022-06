Inflacja wpłynie na ograniczenie świadczeń? Ważna deklaracja minister

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg gościła dziś w Pierwszym Programie Polskiego Radia. W rozmowie pojawił się wątek waloryzacji programu 500 plus. Maląg skupiła się na przypomnieniu o tym jak rząd Zjednoczonej Prawicy na przestrzeni ostatnich 7 lat wspierał polskie rodziny. Z wyliczeń zaprezentowanych przez minister wynika, że rodziny otrzymują na dziecko do 18 roku życia – w ramach 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – 120 tys. zł, tymczasem do roku 2015 było to 0 zł. Dopytywana o waloryzację 500 plus Maląg odpowiedziała: „Na dziś tych świadczeń nie waloryzujemy”.

Konkrety padły za to przy pytaniu o ograniczenie dotychczasowych świadczeń w związku z inflacją. – Sytuacja związana z inflacją absolutnie nie będzie miała wpływu na to, że będziemy ograniczali świadczenia społeczne – zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i dla seniorów. Takiego planu nie ma – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Maląg zwróciła uwagę, że o ile trzynasta emerytura jest świadczeniem stałym, to rząd świadomie zdecydował, by czternasta emerytura była świadczeniem jednorazowym, dzięki czemu może być w tym roku – w związku z wysoką inflacją – wypłacona wcześniej (w zeszłym roku wypłaty miały miejsce w listopadzie, w tym roku ruszą w sierpniu).

Rząd wydłuży wiek emerytalny?

W rozmowie pojawił się również wątek tzw. kamieni milowych w kontekście wydłużenia wieku emerytalnego. Maląg wyjaśniała, że chodzi o zachęty do dłuższej aktywności zawodowej. Minister stwierdziła, że rząd de facto wypełnia kamienie milowe, gdyż wprowadził zerowy PIT dla seniorów, co ma być zachętą do dłuższej pracy dla tych, którzy czują się na siłach. – Absolutnie nie będziemy wydłużać wieku emerytalnego – zadeklarowała Maląg.

Szefowa resortu rodziny przywołała dane z których wynika, że w ciągu ostatnich 7 lat o 40 proc. wzrosła grupa osób w wieku emerytalnym, którzy nadal pracują.

