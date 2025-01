Zainwestuj w ekologię. Nawet 106 tys. zł ulgi podatkowej

Od 2025 roku ulga termomodernizacyjna obejmie nowe urządzenia wspierające ekologiczne rozwiązania w budownictwie. Rozporządzenie podpisane przez ministra rozwoju i technologii umożliwi podatnikom odliczenie wydatków na magazyny energii oraz mikroinstalacje wiatrowe. Zmiany te mają na celu promowanie nowoczesnych technologii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Odliczenia dla każdego podatnika

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała w Radiu Zet, że nowe przepisy pozwalają każdemu obywatelowi na odliczenie od dochodu wydatków związanych z:

zakupem magazynów energii,

instalacją magazynów ciepła,

wykorzystaniem innych kwalifikujących się urządzeń w prywatnych domach.

Wartość odliczeń wynosi do 53 tys. zł na osobę, co oznacza, że małżeństwa mogą wspólnie odliczyć maksymalnie 106 tys. zł. To istotne wsparcie dla osób planujących inwestycje w ekologiczne rozwiązania.

Brak wsparcia dla pieców olejowych i gazowych

Znowelizowane przepisy wykluczają możliwość korzystania z ulgi termomodernizacyjnej przy remontach w nieruchomościach ogrzewanych piecami olejowymi i gazowymi. Rząd chce w ten sposób wspierać bardziej przyjazne środowisku technologie, takie jak pompy ciepła czy mikroinstalacje OZE.

Dotychczasowe efekty ulgi termomodernizacyjnej

W 2022 roku z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało 440 tys. osób, a przeciętny podatnik odliczył od dochodu 18,6 tys. zł, co skutkowało zmniejszeniem podatku o ponad 2 tys. zł. Maksymalna kwota odliczenia wynosi obecnie 53 tys. zł, a dla osób rozliczających się w drugim progu podatkowym pozwala na zmniejszenie dochodu o nawet 33 920 zł.

Zachęta do inwestycji ekologicznych

Rozszerzenie ulgi termomodernizacyjnej to krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości. Nowe przepisy wspierają rozwój technologii OZE, jednocześnie oferując podatnikom konkretne korzyści finansowe. Dzięki temu można obniżyć koszty eksploatacji budynków, chronić środowisko i zmniejszać obciążenia podatkowe.

