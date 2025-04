Pasażerowie mają powody do obaw? Szef PKP Intercity o podwyżce cen biletów

Majówka coraz bliżej, a niedługo później rozpoczną się wakacje. Jest to najbardziej intensywny czas w roku dla polskich kolei. Z danych PKP Intercity wynika, że w poprzednim sezonie – w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – z usług przewoźnika skorzystało 23,2 mln pasażerów. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 25 proc. więcej niż w wakacje 2023.

Bilety PKP Intercity zdrożeją?

Wielu pasażerów z pewnością będzie chciało i w tym roku skorzystać z usług przewoźnika, ale o ostatecznej decyzji mogą przesądzić ceny. Czy należy spodziewać się podwyżek cen biletów? Pytanie w tej sprawie usłyszał od dziennikarzy prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Odpowiedział on, że „nie zapadły żadne decyzje" w tej sprawie.

Jak przypomina RMF FM, ceny biletów PKP Intercity są dynamiczne, co oznacza, że dostępność biletów promocyjnych zależy od popularności danego pociągu. Wystarczy więc czasem wybrać skład o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić tańszy bilet.

Rozgłośnia przypomina, że ostatnio PKP Intercity wprowadziło podwyżki cen biletów w styczniu 2023 roku. Miesiąc później spółka wycofała się ze swojej decyzji, tłumacząc, że powrót do poprzednich cen jest możliwy w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Spółka oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

Czytaj też:

PKP zaskoczy pasażerów. W planach daleki wakacyjny kierunekCzytaj też:

Pociągi wrócą do polskiego miasta po 30 latach. „Ten region ma duży potencjał”