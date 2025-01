Złe wieści dla kierowców przed feriami. Trzeba będzie sięgnąć do kieszeni

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak zwracają uwagę, że początek 2025 roku był tańszy na stacjach paliw niż końcówka ubiegłego roku. Radość kierowców nie trwała jednak zbyt długo.

W mijającym tygodniu ponownie zdrożały paliwa w hurcie. – Dziś średnia cena benzyny bezołowiowej 95 u polskich producentów z Płocka i Gdańska wynosi 4758,60 zł netto za 1000 litrów – to o 12,80 zł więcej niż w ubiegły piątek. Olej napędowy podrożał o podobną wielkość i dziś jego średnia cena wynosi 4968,60 zł netto za 1000 litrów – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Eksperci zauważają rosnący dystans między cenami benzyny i oleju napędowego. Miesiąc temu różnica w cenach hurtowych tych paliw wynosiła 190 zł, podczas gdy dziś jest to 210 zł. Korzystną informacją jest to, że – jak wynika z prognoz e-petrol.pl – w sobotę rafinerie co prawda podwyższą ceny, ale już tylko w niewielkim stopniu.

Ceny paliw przed feriami

Jak wygląda sytuacja na stacjach? W ostatnich dniach obserwowaliśmy wyraźną zwyżkę detalicznych cen paliw. Z monitoringu przeprowadzonego w połowie tego tygodnia wynika, że litr popularnej „95" kosztował średnio 6,07 zł. To o 8 groszy więcej niż na początku roku. Za olej napędowy kierowcy płacili przeciętnie 6,19 zł/l, czyli o 10 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Właściciele aut z instalacją gazową, w ostatnim czasie przyzwyczajeni do podwyżek, w mijającym tygodniu tankowali litr LPG o 4 groszy na litrze drożej niż na początku miesiąca.

Jak będzie wyglądała sytuacja w nadchodzącym tygodniu? Niestety, tuż przed feriami analitycy przewidują dalszy ciąg podwyżek. Tankujący muszą pogodzić się z tym, że tankowanie benzyny w cenie poniżej 6 zł/l będzie raczej wyjątkiem niż normą.

W najbliższych dniach najpopularniejszą „95” średnio powinniśmy tankować w cenach z przedziału 6,05-6,16 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 6,17-6,28/l. W przyszłym tygodniu wciąż będzie drożał autogaz – średnio za litr LPG będzie się płacić 3,21-3,28 zł.

Czytaj też:

Rewolucja na drogach. Za stary samochód można zgarnąć nawet 10 tys. złCzytaj też:

Polacy robią to nagminnie. W ten sposób narażamy się na mandat