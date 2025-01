Polacy robią to nagminnie. W ten sposób narażamy się na mandat

Wydaje się to praktycznym rozwiązaniem – ciepły silnik szybciej odladza szyby, a wewnątrz auta robi się przyjemniej. Jednak w Polsce takie działanie może wiązać się z problemami prawnymi i konsekwencjami dla środowiska. Wyjaśniamy, jak wygląda sytuacja w świetle przepisów i co warto wiedzieć na ten temat.

Co mówią przepisy?

W Polsce obowiązują przepisy, które regulują korzystanie z włączonego silnika podczas postoju. Zgodnie z Kodeksem drogowym, w szczególności art. 60 ust. 2 pkt 3, zabrania się pozostawiania pracującego silnika w pojeździe, gdy kierowca go nie prowadzi. Co to oznacza w praktyce?

Zakaz pracy silnika na postoju: Włączony silnik w pojeździe stojącym dłużej niż jedną minutę może zostać uznany za naruszenie przepisów, chyba że jest to konieczne, np. z powodu pracy urządzeń wymagających zasilania w pojazdach specjalnych.



Mandat za włączony silnik: Policja lub straż miejska może nałożyć mandat, który zazwyczaj wynosi od 50 do 300 zł, jeśli auto stoi z włączonym silnikiem podczas odśnieżania.



Ochrona środowiska: Kolejnym aspektem jest wpływ na środowisko. Przepisy te mają na celu ograniczenie emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza, które w okresie zimowym jest szczególnie dotkliwe w miastach.



Czy włączenie silnika podczas odśnieżania ma sens?

Choć włączenie silnika podczas odśnieżania wydaje się wygodne, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

Spalanie paliwa: Pracujący silnik na biegu jałowym zużywa paliwo, co w dłuższej perspektywie generuje niepotrzebne koszty.



Efektywność nagrzewania: Nowoczesne silniki nagrzewają się skuteczniej podczas jazdy niż na postoju. Włączenie silnika na kilka minut przed rozpoczęciem jazdy może nie przynieść oczekiwanych efektów.



Ochrona samochodu: Pozostawienie auta na biegu jałowym przez dłuższy czas może wpływać negatywnie na stan układu wydechowego i powodować osadzanie się sadzy w silniku.

Jak bezpiecznie i legalnie odśnieżać auto?

Jeśli chcesz odśnieżyć auto zgodnie z przepisami i jednocześnie zachować komfort, warto skorzystać z poniższych wskazówek: