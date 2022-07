Trzaskowski narzekał, że PiS obniża podatki. Jest reakcja premiera

Jak już informowaliśmy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został w ostatnim czasie wprowadzony w błąd, myśląc, że rozmawia z merem Kijowa Witalijem Kliczką. Włodarz stolicy padł ofiarą tzw. technologii deepfake, która pozwala na podrobienie nagrań audio-wideo (mogą być renderowane także w czasie rzeczywistym) – na podstawie setek materiałów pozwala animować postać znanej osoby np. dla manipulacji jej zachowaniem, czy przypisaniem jej fałszywych słów.

Trzaskowski skarży się na rząd

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie rozmowy prezydenta Warszawy z osobą podszywającą się pod mera Kijowa. Słychać na nim, jak Trzaskowski skarży się na współpracę z rządem, zarzucając obecnej ekipie, że w ostatnim czasie obniżyła podatki, co skutkować będzie m.in. uszczupleniem budżetu Warszawy. – Znowu obniżyli podatki! W środku kryzysu! Kompletne szaleństwo... ale oni to właśnie robią! I oczywiście to oznacza, że ja będę miał mniej pieniędzy – powiedział Trzaskowski, precyzując, że co roku będzie otrzymywał o 200 mln euro mniej.

Reakcja premiera

Do nagrania odniósł się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. – Prezydent Warszawy poskarżył się wczoraj, że rząd znowu obniża podatki. Cóż, przykro mi, że tak utrudniamy mu pracę i robimy to systematycznie od kilku lat. Uszczelniliśmy VAT, wyeliminowaliśmy mnóstwo nieprawidłowości i patologii w zakresie ściągalności podatków CIT i PIT. W efekcie dochody budżetu centralnego, jak i samorządów znacząco wzrosły – napisał szef rządu, podkreślając, że dzięki temu – również w Warszawie – finansowane są m.in. programy społeczne, wsparcie dla seniorów i polskich rodzin, czy budowa dróg i boisk.

Morawiecki zaprzecza, że za sprawą ostatnich działań rządu Warszawa ma mniej pieniędzy. Przywołuje dane z których wynika, że od 2015 do 2021 roku wpływy stolicy z PIT i CIT wzrosły o 64 proc. – z 4,86 do 7,96 mld zł. – Polecam mu mniej funku, wirtualnych spotkań i urlopów, a więcej realnej pracy – podsumowuje Morawiecki.

