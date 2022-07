Ogromny wzrost cen hoteli i restauracji. Polska w czołówce

Czarne scenariusze spełniły się. Drugi tydzień wakacji przywitaliśmy z ponad 15 proc. inflacją, najwyższą od 25 lat. Jak już informowaliśmy, drożyzna powoduje, że wielu z nas rezygnuje z letnich wyjazdów. Z niedawnego sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” wynika, że niemal 60 proc. Polaków z powodu wysokich cen odpuszcza wyjazd na urlop.

Przed Polską tylko Bułgaria

W górę poszły m.in. ceny usług hoteli i restauracji. Jak pokazują przytoczone przez „Rzeczpospolitą” dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dynamika wzrostu cen usług w tych obszarach w Polsce jest jedną z najwyższych w krajach Unii Europejskiej (wzrost o 16 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem). Wyprzedza nas jedynie Bułgaria (wzrost o 17 proc.).

Polska nieznacznie wyprzedza w zestawieniu Chorwację i Portugalię (odpowiednio wzrost o 14 i 12 proc.). Po drugiej stronie są natomiast Malta i Włochy, gdzie wzrost cen usług hoteli i restauracji w porównaniu z zeszłym rokiem wyniósł w pierwszym przypadku 6 proc., zaś w drugim jedynie 5 proc.

Z opublikowanego tuż przed wakacjami badania Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że wśród osób, które planują wyjazd, ponad połowa (53 proc.) chce się zmieścić się w budżecie do 2000 zł. Co piąty badany chciałby przeznaczyć na wypoczynek od 2001 do 3000 zł, zaś 17 proc. zakłada, że ich wakacyjne wydatki przekroczą 3000 zł.

Z badania wynika, że zdecydowana większość ankietowanych, bo 71 proc. planuje urlop w Polsce, zaś 19 proc. za granicą. Najchętniej udajemy się nad morze (41 proc.), nieco rzadziej w góry czy nad jeziora (odpowiednio 27 proc. i 16 proc.). Z kolei – jak pokazuje badanie Polskiej Izby Turystyki – wśród kierunków zagranicznych najchętniej wybieraliśmy w zeszłym roku Turcję, która wyprzedziła Grecję, Bułgarię, Egipt oraz Hiszpanię.

