Bon turystyczny również na Mazurach. Jest jedno „ale"

Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego poinformował Polską Agencję Prasową o wprowadzeniu przez region bonu turystycznego, świadczenia funkcjonującego w skali ogólnopolskiej w latach 2020-2023. Warmińsko-mazurski bon turystyczny ma wspomóc branżę turystyczną, jak również wydłużyć sezon w regionie, czemu sprzyjać będzie termin funkcjonowania bonu.

Bon turystyczny na Mazurach

Pilotażowa wersja bonu ruszy w Światowym Dniu Turystyki, czyli 27 września i ma funkcjonować do końca roku. To oznacza, że ze świadczenia będzie można skorzystać już po wakacjach. Jego wdrożeniem zajmie się Regionalna Organizacja Turystyczna, która otworzyła właśnie oferty przetargowe na obsługę systemu, który będzie generował bony.

Z bonu będą mogli skorzystać pełnoletni mieszkańcy Polski, w tym również mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Jedna osoba może wygenerować bon tylko raz na usługę noclegową. Posiadając bon, można opłacić lub dopłacić do noclegu w miejscu, które świadczy usługi noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jest partnerem programu (obiekty będą zgłaszały się do programu). Dopłaty wyniosą od 200 do 500 złotych, w zależności od rodzaju obiektu.

– Mogą to być hotele, ośrodki wypoczynkowe i apartamenty, czyli miejsca, które będą dostępne dla gości w trakcie pierwszej edycji akcji. Zakładamy, że jest to program pilotażowy, a jego kontynuacja planowana jest na wiosnę przyszłego roku– powiedziała dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej, Justyna Szostek, cytowana przez serwis internetowy Radia Olsztyn.

Połowa Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego

Przypomnijmy, że pierwszym regionem, który zdecydował się na reaktywację bonu turystycznego było Podlasie. Tymczasem – jak pokazuje niedawny sondaż SW Research dla „Wprost" – rośnie grupa Polaków, która chce aby świadczenie wróciło w skali ogólnopolskiej.

Na pytanie: „Czy rząd powinien reaktywować bon turystyczny w skali ogólnopolskiej?", 48,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 29,5 proc. jest przeciwko przywróceniu świadczenia. Co piąty respondent (22,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie. Rok temu reaktywacji świadczenia chciało 45,7 proc. badanych, a 40,3 proc. się temu sprzeciwiało.

