Milion na wakacje? Padła „szóstka”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padła szóstka. Jednak losowanie Lotto nadal bez głównej wygranej. Kumulacja rośnie i właśnie przebiła kolejną barierę. Teraz w grze jest aż 16 milionów złotych!

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto i Lotto Plus?

W czwartek, 3 lipca, nie padła szóstka w Lotto. Wylosowano za to 54 piątki – każda w wysokości 6188,00 zł. Do wygranych czwórek, wartych 210,30 zł, szczęście miało 3004 graczy, natomiast liczba trójek o wartości 24 zł wyniosła aż 57 220.

Szóstka padła natomiast w Lotto Plus. To okrągły milion złotych! Trafiono również 36 piątek, każda o wartości 3500 zł, oraz 2556 czwórek po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 46 765 trójek z wygraną 10 zł każda.

Wyniki Lotto – 03.07.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7217, które odbyło się 3 lipca 2025 roku, to:

1, 8, 24, 44, 46, 49

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 5 lipca 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 03.07.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7217, które odbyło się 3 lipca 2025 roku, to:

4, 12, 24, 25, 37, 40

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się również w sobotę, 5 lipca 2025 roku, o godzinie 22:00.

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

W sobotę odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Mini Lotto – 03.07.2025:

1, 23, 31, 32, 41

Multi Multi – 03.07.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 8, 9, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 41, 43, 48, 51, 55, 56, 72, 78, 79. Plusem jest liczba: 17.

Losowanie, godz. 14:00: 5, 7, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 32, 34, 39, 41, 46, 52, 54, 60, 63, 68, 72, 78, 80. Plusem jest liczba: 54.

Kaskada – 3.07.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 24.

Losowanie, godz. 14:00: 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

Ekstra Pensja – 03.07.2025:

2, 5, 7, 9, 20, 3. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 3.

Ekstra Premia – 03.07.2025:

8, 21, 22, 32, 33, 4. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 4.

