Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Ostatni tydzień czerwca przyniósł zdecydowane spadki na rynku walutowym. Najmocniej oberwał dolar, który stracił aż 10 groszy w pięć dni. Funt i euro również zanotowały zauważalne spadki, sygnalizując rosnącą siłę krajowej waluty na koniec miesiąca. Tylko frank szwajcarski utrzymał poziom, praktycznie nie zmieniając wartości.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,72 zł (poniedziałek). W kolejnych dniach tracił stopniowo: we wtorek spadł do 3,67 zł, w środę do 3,66 zł, by w czwartek ustabilizować się na 3,62 zł – poziomie utrzymanym także w piątek. Ostatecznie tydzień zakończył się spadkiem o 10 groszy. To największy tygodniowy zjazd od dłuższego czasu, podkreślający wyraźne umocnienie złotego wobec dolara.

Euro (EUR) przez cały tydzień poruszało się w wąskim przedziale między 4,24 a 4,27 zł. Tydzień zaczął na poziomie 4,27 zł (poniedziałek), a zakończył na 4,24 zł (piątek). Spadek o 3 grosze to wyraźny sygnał słabnięcia euro względem złotego, który pod koniec miesiąca zyskał na sile także wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) wykazał się pełnym spokojem. W poniedziałek kurs wynosił 4,55 zł, a w kolejnych dniach lekko oscylował wokół 4,52–4,54 zł. Piątek przyniósł kurs 4,53 zł – identyczny jak w czwartek i środę. Tydzień kończy się bez zmiany względem poniedziałku, co potwierdza stabilność franka i jego odporność na silniejsze wahania kursowe.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień na poziomie 4,99 zł (poniedziałek). We wtorek podbił symbolicznie do 5 zł, ale w środę i czwartek cofnął się do 4,98 zł, by w piątek spaść do 4,97 zł. Tygodniowy bilans to spadek o 2 grosze, pokazujący wyraźne osłabienie funta względem złotego mimo braku większych impulsów z rynku.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia, czyli od 23 do 27 czerwca 2025 r., kształtowały się następująco:

USD: –10 gr (z 3,72 zł do 3,62 zł)

EUR: –3 gr (z 4,27 zł do 4,24 zł)

CHF: 0 gr (z 4,53 zł do 4,53 zł)

GBP: –2 gr (z 4,99 zł do 4,97 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 23 do 27 czerwca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 27 czerwca

dolar – 3,62 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,97 zł

Kursy walut – czwartek, 26 czerwca

dolar – 3,62 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,98 zł

Kursy walut – środa, 25 czerwca

dolar – 3,66 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 4,98 zł

Kursy walut – wtorek, 24 czerwca

dolar – 3,67 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,52 zł

funt szterling – 5 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 czerwca

dolar – 3,72 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 4,99 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

