Polska zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy. Na koncie już ponad 5 milionów złotych. „Dziękujemy wspaniałym Polakom”

Polska zbiórka na Bayraktara postępuje w zawrotnym tempie. Jeszcze w niedzielę 3 lipca autor zbiórki Sławomir Sierakowski chwalił się zebraniem 4 milionów złotych, a poniedziałek przyniósł już przełamanie kolejnej okrągłej granicy. W momencie, gdy na koncie były 4,2 miliony złotych, do sprawy odniosła się Rada Najwyższa Ukrainy.

„Siostrzana Polska zebrała już ponad 4,2 miliona złotych na Bayraktara dla Ukrainy. Ponad 40 tysięcy Polaków wzięło udział w zrzutce. Do zebrania pozostało 18 milionów złotych. Wspaniałe wsparcie i solidarność. Dziękujemy wspaniałym Polakom” – napisała jeszcze w niedzielę 3 lipca na swoim profilu na Twitterze Rada Najwyższa Ukrainy.

Dziś sprawę skomentowało także Ministerstwo Obrony Ukrainy. „Więcej Bayraktarów dla Ukrainy! Nasi polscy przyjaciele nie pozostają w tyle i dołączyli do zbiórki organizowanej przez Sławomira Sierakowskiego, aby kupić drona dla ukraińskiej armii. Dziękujemy drodzy Polacy! Za wolność naszą i waszą” – napisało ministerstwo na Twitterze.

5 milionów złotych na Bayraktara dla Ukrainy

Na koncie zbiórki jest już nieco ponad 5 milionów złotych. Pieniądze wpłaciło ponad 47 tysięcy osób. Do końca zrzutki pozostały 24 dni, ale na zakup drona bojowego potrzebne jest 22,5 miliona złotych. Przy obecnym tempie raczej nie ma obawy o zebranie całej sumy. Jednak Sławomir Sierakowski wyjaśnił, że gdyby nie udało się jej zebrać, to wszystkie środki zostaną przekazane ukraińskiej armii. To samo stanie się z nadwyżką pieniędzy, jeśli na zbiórce pojawi się suma przekraczająca 22,5 miliona złotych.

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

