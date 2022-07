Prezydent zabrał głos ws. inflacji. Zwrócił się z apelem do Polaków

Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu lipskiego podkreślał, że czuje „kaliber zaufania”, którym „obdarzyliście mnie powierzając mi po raz pierwszy, a potem po raz drugi urząd prezydenta RP do prowadzenia polskich spraw” (dokładnie za miesiąc minie 7 lat od momentu objęcia prezydentury przez Andrzeja Dudę). Przyznał jednak, że nie przypuszczał, że będzie tak wiele „trudnych spraw, które będą dotyczyły Polski”. Duda wskazał tu pandemię oraz wojnę na Ukrainie.

– Epidemia i wojna przyniosła, nie tylko nam, ale i całej Europie w dużej części świata, problemy gospodarcze, problemy z funkcjonowaniem firm. Ale można się było spodziewać niestety, że przy tak dużym wydatkowaniu środków finansowych bezpośrednio do rąk przedsiębiorców, przy tak trudnej sytuacji, jaka później zrobiła się w związku z gigantycznymi wzrostami cen przede wszystkim energii, paliw, niestety spirala inflacyjna będzie ogromna i uderzy w nas wszystkich. Tak się niestety dzieje. Niestety nie przewidywałem tego – powiedział Duda.

Prezydent o czternastej emeryturze

Prezydent zapewnił, że „polskie władze czuwają i działają”, by zminimalizować presję inflacyjną. Duda wyjaśniał dlaczego mimo wysokiej inflacji zgodził się podpisać ustawę ws. czternastej emerytury. – No, bo jestem proszę państwa normalny. Dlatego się na to zgodziłem. Mam pełną świadomość tego, że właśnie te emerytury, często tak bardzo biedne, zżera ta właśnie inflacja. I że są to ludzie, którym potrzeba wsparcia w pierwszej kolejności. Ta czternasta emerytura to będzie naprawdę ratunek w trudnościach – powiedział Duda.

Prezydent zaapelował do obywateli o „zaciśnięcie zębów i pozostanie optymistami”.

