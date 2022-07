„Lex Izera” w akcji. Koreańczycy budują w Polsce fabrykę za 3 mld zł

W czwartek 7 lipca wmurowano kamień węgielny pod budowę fabryki koreańskiego giganta technologicznego SK Nexlilis, który będzie w Polsce produkował folię miedzianą do produkcji baterii zasilających elektryczne samochody. Fabryka będzie kosztowała 3 miliardy złotych i w początkowej fazie działania ma zapewnić 500 miejsc pracy.

— To niezwykle ważne, że Stalowa Wola zyskuje miejsca prac w nowym, ambitnym przemyśle — powiedział prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej uroczystości.

Koreański gigant technologiczny rozpoczyna inwestycję, korzystając z kontrowersyjnych przepisów, uchwalonych w sierpniu 2021 roku. Specustawa nazywana popularnie „Lex Izera” (od nazwy elektrycznego samochodu, który ma być produkowany w Polsce) umożliwiała przejmowanie gruntów pod budowę fabryk od Lasów Państwowych.

Tak właśnie stało się na terenach, na których SK Nexilis zbuduje fabrykę folii. Zakład ma zająć łącznie 960 hektarów, które do niedawna były jeszcze własnością Lasów Państwowych. Przepisy, na mocy których Koreańczycy budują zakład, obejmują wyłącznie dwie działki - w Stalowej Woli i Jaworznie.

SK Nixilis to jeden z największych światowych graczy na rynku komponentów do produkcji elektrycznych samochodów. Na polskim rynku firma działa już od 15 lat. Produkowana w Stalowej Woli folia ma trafiać do największych światowych producentów. W pierwszej fazie rozwoju zakład będzie miał zdolność produkcyjną sięgającą 50 tys. ton rocznie. Produkcja ma się rozpocząć w 2024 roku.

