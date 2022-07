Losowanie Lotto z 9 lipca. Padły aż dwie główne wygrane. Zwycięzcy o krok od bycia milionerami

Polska ma dwóch nowych milionerów. Tak można by napisać, gdyby nie obowiązek podatkowy, który tę kwestię nieco komplikuje. W sobotnim losowaniu Lotto z 9 lipca skreślono bowiem aż dwie szóstki. Ze względu na to, że w losowaniu nie było kumulacji, to zwycięzcy otrzymają po milionie złotych. Jednak nie wszystkie środki trafią na ich konta bankowe.

Przyjemną informację w sobotni wieczór otrzymało też aż 49 osób, które poprawnie wytypowało pięć liczb. Wzbogacą się oni o blisko 5 tysięcy złotych. Czwórkę w sobotnim losowaniu trafiło 2407 osób. Każda z nich wzbogaci się o 199,9, zł. Trójek wytypowano aż ponad 46 tysięcy. Każda to zwrot 24 złotych.

Podatek od wygranej w Lotto

Zgodnie z prawem, a dokładnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrana w grach losowych, do których Lotto się zalicza, jest obwarowana specjalnymi zapisami. Każdy kto wygra do 2280 zł, nie musi się martwić żadnym dodatkowym obowiązkiem podatkowym i może się cieszyć dodatkowym zastrzykiem gotówki. W przypadku ostatniego losowania są to wszyscy, którzy trafili trójki i czwórki.

Swoją wygraną z państwem muszą się jednak podzielić wszyscy, którzy wygrali, chociaż złotówkę więcej. Zgodnie z ustawą, w takim przypadku należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. otrzymanej kwoty. Będą ją musieli odprowadzić szczęśliwcy, którzy trafili piątki, a było ich aż 49. Od ich 5425 zł zostanie odprowadzone 542,5 zł. jeszcze bardziej dotkliwie odczują to dwie osoby, które poprawnie skreśliły sześć liczb. Zamiast okrągłego miliona złotych, otrzymają “zaledwie” 900 tys. złotych. Na ich pocieszenie trzeba przypomnieć, że chociaż nie będą musieli załatwiać żadnych formalności, gdyż podatek odprowadzi za nich od razu Totalizator Sportowy.

