Tarcza inflacyjna czeka na decyzję prezydenta. Rząd za jej przedłużeniem. Müller: Widzimy, że te działania

Tarcze antyinflacyjne, które działają od początku roku (a częściowo już od grudnia 2021 r.), obniżają ceny niektórych produktów, przez obniżenie stawek podatku VAT i rezygnację z akcyzy. Rząd planuje po raz kolejny przedłużyć ich funkcjonowanie, ale czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

– My przedłużyliśmy tarczę antyinflacyjną do października i zapewne przedłużymy ją dalej, bo widzimy, że te działania antyinflacyjne są w tej mierze skuteczne, bo zabezpieczają przed jeszcze wyższymi cenami – powiedział na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Działania kosztem budżetu państwa

Rzecznik rządu przypomniał, że działania, które częściowo mają ulżyć budżetom Polaków, są jednocześnie obciążeniem dla budżetu państwa.

– Faktycznie ceny są wyższe i one w dużej mierze zależą od tych zawirowań międzynarodowych. Na to nie mamy takiego wpływu, jaki byśmy zapewne sobie życzyli. Natomiast to, co możemy robić na poziomie krajowym, to robimy, tzn. obniżamy podatki. Wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, czyli obniżyliśmy VAT na żywność z 5 do 0 proc., na paliwo z 23 do 8 proc., obniżyliśmy akcyzę – powiedział rzecznik rządu – To wszystko powoduje, że ten szczyt inflacyjny jest mniejszy niż gdyby tych działań nie było. Te działania są kosztem dla budżetu państwa, ale jednocześnie ulgą dla obywateli, bo inflacja dzięki niemu nie jest wyższa – przypomniał.

Tarcze antyinflacyjne działają od początku roku

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br.

Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23 do 8 proc., a następnie do 5 proc.; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23 do 8 proc. na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc.

Według szacunków Ministerstwa Finansów tarcze antyinflacyjne obniżają wskaźnik inflacji o ok. 1,5 do 2 pkt proc.

