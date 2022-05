Tarcze inflacyjne zostaną przedłużone. Kolejne dwa miesiące bez akcyzy na paliwo

Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła poprawki do nowelizacji ustawy o VAT. Co prawda ustawa dotyczy zupełnie czegoś innego, ale komisja postanowiła uwzględnić w niej także narzędzia, które mają zadziałać antyinflacyjnie – pisze Dziennik Gazeta Prawna. Pierwszą tarczę antyinflacyjną rząd wprowadzić na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, jeszcze w 2021 roku.

Tarcze antyinflacyjne przedłużone

Wśród zapisów, które mają obowiązywać przynajmniej do lipca 2022 roku, zawarto m.in. czasową obniżkę stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, benzynę, olej napędowy i gaz LPG. Przedłużono także obowiązywanie ulgi na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, a także zniesienie podatku handlowego przy sprzedaży detalicznej paliw. Oznacza to, że nowelizacja ustawy o VAT, będzie w istocie zawierała przedłużenie tarcz antyinflacyjnych, które wprowadzał pod koniec zeszłego i na początku tego roku rząd.

Do 31 lipca obowiązywać ma również obniżka akcyzy na lekko olej opałowy do akceptowanego przez Komisję Europejską poziomu 97 zł za 1000 litrów. Chodzi o zminimalizowanie kosztów dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się za pomocą pieców na tego typu paliwo.

W uzasadnieniu poprawek do nowelizacji ustawy zapisano, że proponowane zmiany będą kosztowały Skarb Państwa 541,2 miliona złotych. To kwota, która nie wpłynie do budżetu z powodu obniżonych podatków. Druga tarcza antyinflacyjna miała działać do końca lipca, ale nowelizacja ustawy pozwoli na bardziej elastyczne działania w razie potrzeby dalszego przedłużania ulg.

