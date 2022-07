Bon turystyczny. Zostało niewiele czasu na realizację

1 sierpnia miną dwa lata od wprowadzenia bonu turystycznego. Dyskusje nad jego koncepcją trwały miesiącami, od początku głównym założeniem było wsparcie polskich rodzin, ale też poszkodowanej wskutek pandemii Covid-19 branży turystycznej. Ostatecznie zdecydowano, że świadczenie trafi do rodzin korzystających już z programu „Rodzina 500 plus”, tyle, że nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można wykorzystać do opłacenia np. noclegu bądź imprezy turystycznej wyłącznie w Polsce.

Według wstępnych założeń bon turystyczny miał obowiązywać do końca marca br. Pod koniec zeszłego roku zdecydowano jednak o wydłużeniu jego ważności do końca września tego roku. To oznacza, że zostało coraz mniej czasu na jego realizację, bo już tylko 2,5 miesiąca.

Bon turystyczny zostanie przedłużony?

Czy możliwe jest kolejne wydłużenie ważności bonu turystycznego? Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy przyznaje, że taki scenariusz jest rozważany, jednak dotyczyłoby to dość krótkiego okresu.

– Mamy dosyć mocne postulaty ze strony branży, ale nie tylko, żeby jeszcze o miesiąc, czy też dwa, przedłużyć możliwość pobrania tegoż bonu, gdyby się okazało, że duża część jeszcze nie została aktywowana – powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową Gut-Mostowy. – Dlatego rozważamy taki scenariusz – dodał.

Wiceminister sportu i turystyki wykluczył możliwość kontynuowania bonu turystycznego w kolejnych latach, w takiej skali jak obecnie. – Myślę, że w takiej skali na pewno nie – powiedział Gut-Mostowy. – Będzie bardzo mało prawdopodobne, aby taki projekt w podobnym kształcie zafunkcjonował – dodał.

Wiceszef resortu sportu i turystyki zaznaczył jednak, że ministerstwo będzie starać się uruchomić kolejny program mający na celu pobudzenie polskiej turystyki.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec czerwca wynika, że na blisko 4,3 mln uprawnionych, nie aktywowano 895 tys. bonów turystycznych.

Czytaj też:

Ministerstwo Sportu i Turystyki dla Wprost: Z bonu turystycznego skorzystało ponad 5 mln dzieci