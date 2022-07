300 plus. Pierwsze wypłaty już na dniach

Przypomnijmy, że program „Dobry start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,



w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.



Pieniądze trafiają na rachunek wskazany we wniosku. W przypadku programu „Dobry start” nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania, nie podlega też egzekucji, co oznacza, że komornik nie może zająć przyznanych w ramach programu środków.

Kiedy pierwsze wypłaty w ramach 300 plus?

Wnioski w sprawie 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada br. Można to uczynić jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,



portalu Emp@tia,



bankowości elektronicznej.



– Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start – za pośrednictwem portalu PUE ZUS – tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada – przypomina ZUS.

ZUSpoinformował dziś na Twitterze, że pierwsze wypłaty w ramach programu „Dobry Start” ruszą 18 lipca, czyli na początku przyszłego tygodnia. – 18 lipca ruszą pierwsze wypłaty świadczenia "Dobry Start" na wyprawki szkolne dla uczniów. Informację o przyznaniu 300 plus umieszczamy na profilu PUE ZUS rodzica – czytamy w komunikacie państwowego ubezpieczyciela.

ZUS przypomina również, że środki w ramach programu „Dobry Start” wypłacane są w ciągu pięciu dni roboczych od daty przyznania świadczenia. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że z programu "Dobry Start" korzysta blisko 4,5 mln dzieci.

