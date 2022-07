Podwyżki w ZUS już pewne. Związkowiec ujawnia, o ile wzrosną pensje

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski poinformował w poniedziałek, że po miesiącach trudnych negocjacji między zarządem, a pracownikami ZUS zostało zawarte porozumienie. Pracownicy państwowego ubezpieczyciela dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku.

– Dziś udało się przełamać prawny impas, który uniemożliwiał podwyżkę wynagrodzeń. Pracodawca oraz niektóre organizacje związkowe usiedli do stołu celem rozwiązania sporu zbiorowego o realizację postanowień porozumienia uzgodnionego 4 lipca 2022 r. Dzięki konstruktywnemu dialogowi i odpowiedzialności zakładowych organizacji związkowych, będących tym sporze zbiorowymi, udało się dokonać ustaleń korzystnych dla pracowników Zakładu – poinformował rzecznik ZUS.

Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy ZUS?

Żebrowski przypomniał, że 4 lipca br. pracodawca uzgodnił z 10 zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienie płacowe mające zapewnić pracownikom Zakładu podwyżki wynagrodzeń. Podpisania porozumienia odmówił jedynie Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, przez co nie mogło ono zostać zrealizowane. Rzecznik ZUS przywołał tu art. 27 ust 3. ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym brak uzgodnienia przez choćby jeden ze związków zawodowych zasad podziału środków na podwyżki powodował brak możliwości ich przyznania.

Jak przełamano impas? Wyjaśnia to w rozmowie z portalem Business Insider Polska Piotr Szumlewicz, jeden z liderów wspomnianej Związkowej Alternatywy. – Jest nasza zgoda, by ZUS wypłacił podwyżki. Ale nie podpisaliśmy porozumienia, bo uważamy, że one po prostu powinny być wyższe – mówi Szumlewicz.

Przedstawiciel Związkowej Alternatywy zdradził, jakie podwyżki otrzymają pracownicy ZUS. Będzie to 600 zł brutto podwyżki plus 300 zł podwyżki „uznaniowej”. Zdaniem Szumlewicza nie jest to satysfakcjonująca kwota. – Czemu nie może być po prostu 900 zł podwyżki? – pyta Szumlewicz, podkreślając, że warunki przyznawania „uznaniowych” podwyżek 300 zł są „mętne”.

W wydanym pod koniec zeszłego tygodnia komunikacie Alternatywa podkreślała, że wspomniany przez rzecznika ZUS art. 27, dotyczy sytuacji, gdy „pracodawca wprowadza rozwiązania niekorzystne dla pracowników”. Pracodawca – jak zaznaczył związek zawodowy – ma natomiast prawo podnieść wynagrodzenia pracowników bez zgody związków zawodowych.

Czytaj też:

Seniorka straciła 80 tys. zł. Oszuści wykorzystali słynny już trik