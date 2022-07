Bon turystyczny. Ministerstwo zdradza nam, ilu Polaków skorzystało

Przypomnijmy, że 1 sierpnia miną dwa lata od wejścia w życie bonu turystycznego. Mało kto dziś pamięta, że dyskusja nad jego koncepcją toczyła się miesiącami (od początku założeniem było wsparcie poobijanej wskutek pandemii branży turystycznej, spory toczyły się natomiast co do tego, czy świadczenie ma dotyczyć tylko rodzin z dziećmi). Ostatecznie zdecydowano, że bon trafi do pobierających już świadczenie 500 plus, tyle, że tym razem nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Ilu skorzystało w wakacje?

Pierwotnie ważność bonu turystycznego miała obowiązywać do 31 marca br. Pod koniec ubiegłego roku zdecydowano jednak o jego przedłużeniu o pół roku, co oznacza, że wiele rodzin ma możliwość skorzystania ze świadczenia podczas tegorocznych wakacji. Zapytaliśmy Ministerstwo Sportu i Turystyki o to, jakim zainteresowaniem cieszy się bon w pierwszych tygodniach lata 2022.

Z danych przekazanych nam przez resort wynika, że w pierwszych dwóch tygodniach wakacji (od 27 czerwca do 11 lipca) bon wykorzystało 70 499 uprawnionych osób, z czego 69 535 wykorzystało go całkowicie, zaś 914 częściowo. Transakcje za pośrednictwem bonu wyniosły w sumie niemal 68 mln zł.

Z kolei w ciągu niespełna minionych dwóch lat z bonu turystycznego skorzystało nieco ponad 3 mln uprawnionych osób, z czego 2,2 mln wykorzystało go całkowicie, zaś nieco ponad 800 tys. częściowo. Transakcje opłacone bonem wyniosły w sumie prawie 2,5 mld zł.

Rząd przedłuży bon turystyczny?

Uprawnionych do skorzystania z bonu turystycznego jest ok. 4,3 mln osób. To oznacza, że wielu z bonu jeszcze nie skorzystało, a mają na to już tylko 2,5 miesiąca. Wiceminister Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy przyznał, że w niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że jeśli dojdzie do przedłużenie ważności bonu, to będzie to dotyczyło dość krótkiego okresu. – Mamy dosyć mocne postulaty ze strony branży, ale nie tylko, żeby jeszcze o miesiąc, czy też dwa, przedłużyć możliwość pobrania tegoż bonu, gdyby się okazało, że duża część jeszcze nie została aktywowana – powiedział wiceszef resortu sportu i turystyki, podkreślając, że rząd „rozważa taki scenariusz”.

Gut-Mostowy wykluczył możliwość kontynuowania bonu turystycznego w kolejnych latach, w takiej skali jak obecnie. Zaznaczył jednak, że Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie starać się uruchomić kolejny program mający na celu pobudzenie polskiej turystyki.

