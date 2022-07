Kolejne kilometry S7 oddane do użytku. Będzie szybciej nad morze

– Koniec z objazdami na odcinku S7 Pieńki- Płońsk. Dziś przełożyliśmy ruch na jedną jezdnię drogi głównej. Wydłużył się także o 2 km, od Pawłowa do węzła Dłużniewo, odcinek dwujezdniowy. Od Napierki do Płońsk mamy już 62 km drogi – poinformowała w piątek na Twitterze olsztyńska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W piątek GDDKiA udostępniła do ruchu 2 kilometry drogi ekspresowej S7 na odcinku Pieńki – Płońsk: od Pawłowa do węzła Dłużniewo. Dzień wcześniej udostępniono do ruchu ponad 10 kilometrów drugiej jezdni drogi ekspresowej S7 Napierki – Mława. W efekcie kierowcy podróżujący S7 mają do dyspozycji dwie jezdnie od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem.

Łatwiejsza podróż między Trójmiastem a stolicą

Kolejnym ułatwieniem dla kierowców jest likwidacja objazdów odbywających się do tej pory drogami zbiorczymi i skierowanie ruchu za węzłem Dłużniewo do Płońska na lewą jezdnię trasy głównej.

– Te zmiany w organizacji ruchu ułatwią podróż pomiędzy Trójmiastem i Warszawą, a kierowcy będą mieć do dyspozycji 62 kilometry nowej drogi w układzie dwujezdniowym oraz 9 kilometrów z ruchem po jednej jezdni. Obie jezdnie będą dostępne w drugiej połowie sierpnia – poinformował w czwartek rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki, cytowany przez TVN24.

Głębocki podkreślił, że udostępnienie odcinków S7 do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Ruch odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku dwujezdniowym oraz 60 km/h na jednojezdniowym. Organizacja ruchu – jak mówi rzecznik olsztyńskiej GDDKiA – będzie wdrażana stopniowo we wrześniu i październiku br.

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Prace budowlane na trzech odcinkach od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 roku, natomiast na odcinku Napierki – Mława wiosną 2020 roku. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji powstaje m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz 10 węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstają też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Łączny koszt inwestycji – jak podaje GDDKiA – wynosi 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które buduje odcinek Strzegowo – Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, odcinek Pieńki – Płońsk za 311,7 mln zł, a odcinek Napierki – Mława za kwotę 294,7 mln zł. Wykonawcą odcinka Mława – Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. Wartość tego kontraktu to 446,1 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi 1 043 836 933,77 zł.