„Fotowoltaika znów wykręciła rekord”. Pobito majowy wynik

– Fotowoltaika znów wykręciła rekord! Między g. 12 a 13 elektrownie słoneczne wyprodukowały 6618 MWh, przebijając rekord z 18 maja (6581) – napisał w poniedziałek na Twitterze Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace Polska.

Józefiak podkreślił, że jest to głównie zasługa „ponad miliona prosumentów”, zaś nadzorowane przez wicepremiera, aktywów państwowych spółki energetyczne „przespały w ostatnich latach boom na PV”.

Rekordowy kwartał

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które przytacza TVN 24 BIS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD przyłączyli ponad 152 tys. nowych mikroinstalacji. Tymczasem w analogicznym okresie zeszłego roku było to 64 tys. mikroinstalacji. Na koniec maja br. łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1 milion 104 tysiące, a ich moc to ponad 8,1 GW. W całym 2021 roku przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy.

Pierwszy kwartał tego roku był dla prosumentów szczególnie istotny, gdyż w kwietniu weszły w życie niekorzystne dla tej grupy zmiany. Regulacje – jak przypomina TVN 24 BIS – wprowadziły rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej, hurtowej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Prosumenci, którzy dołączyli do systemu przed zmianami, produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8 (za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać 0,8 bez opłat). Z przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku sondażu Kantar Public wynikało, że propozycja ta jest źle oceniana przez 73 proc. Polaków.

