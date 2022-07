Nadciąga recesja w Niemczech. Fatalne nastroje wśród przedsiębiorców

Indeks zaufania przedsiębiorców Instytutu Ifo pokazuje, że nastroje wśród właścicieli firm w Niemczech są najgorsze od ponad dwóch lat.

Z badania w którym uczestniczyło 9 tys. przedsiębiorców wynika, że indeks zaufania spadł z 92,2 pkt w czerwcu do 88,6 pkt w lipcu. Tak niskiego poziomu nie było od czerwca 2020 roku. Dane te zaskoczyły ekonomistów, którzy prognozowali spadek indeksu do 90,5 pkt. – Wyższe ceny energii i groźba niedoboru gazu obciążają gospodarkę – komentuje cytowany przez Financial Times Clemens Fuest, prezes Instytutu Ifo, zdaniem którego Niemcy są na skraju recesji.

Niezbyt dobre nastroje panują w niemal każdej branży. Przedstawiciele instytutu zwracają uwagę, że optymistycznie w przyszłość „nie patrzy żaden segment handlu detalicznego”, nastrój zmienił się również – pomimo niedawnego optymizmu – nawet w turystyce i hotelarstwie.

Prognozy ws. recesji

Cytowany przez gazetę Carsten Brzeski z banku ING prognozuje, że niemiecki PKB skurczy się w drugim kwartale tego roku pod presją niedoborów gazu i rosnących cen. – W podstawowym scenariuszu, przy ciągłych tarciach w łańcuchu dostaw, niepewności i wysokich cenach energii i surowców w wyniku trwającej wojny na Ukrainie, niemiecka gospodarka zostanie wepchnięta w techniczną recesję – przewiduje Brzeski.

Przywołane przez Financial Times badanie DIKH, stowarzyszenia niemieckich izb handlowo-przemysłowych wykazało, że 16 proc. firm produkcyjnych zadeklarowało, że na wyższe ceny energii zareagowałoby ograniczeniem produkcji lub częściową rezygnacją z niektórych obszarów działalności. Według prezesa DIKH Petra Adriana, są to "niepokojące liczby".

– Niemiecka gospodarka prawdopodobnie już przeżywa kryzys – ocenia Jörg Krämer, główny ekonomista w Commerzbanku.

W jego ocenie to co się stanie zależy przede wszystkim od prezydent Rosji Władimira Putina. – Gdyby nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu, głęboka recesja byłaby nieunikniona – uważa Krämer.

Niemiecki bank centralny informował w kwietniu, że natychmiastowy zakaz importu rosyjskiego gazu obniżyłby niemiecki PKB o 5 pkt proc.

