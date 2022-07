Chińskie władze pogodzone z niskim wzrostem gospodarczym? Zaskakujący komunikat

W czwartek odbyło się kwartale posiedzenie gospodarcze biura politycznego Komunistycznej Partii Chin (tzw. Politbiuro). 25-osobowe gremium z prezydetem Xi Jinping rozmawiało m.in. na temat kwestii wzrostu gospodarczego. W oświadczeniu wydanym po posiedzeniu podkreślono, że rządzący będą dążyć do „osiągnięcia jak najlepszych wyników”. Wezwano jednocześnie większe prowincje, by dążyły do osiągnięcia celów gospodarczych i społecznych na ten rok.

W komunikacie – jak zauważa BBC – nie wspomniano o wyznaczonym wcześniej oficjalnym celu rocznego wzrostu gospodarczego na poziomie 5,5 proc. Na brak wzmianki w kwestii PKB zwracają uwagę ekonomiści według których Chinom trudno będzie osiągnąć wspomniany cel. – Cel wzrostu na poziomie 5,5 proc. nie jest już koniecznością dla Chin – podkreśla w rozmowie z Wall Street Journal Iris Pang, główna chińska ekonomistka w banku ING.

Restrykcje hamują chińską gospodarkę

W pierwszym półroczu chińska gospodarka – jak przypomina serwis 300gospodarka.pl – rosła w tempie zaledwie 2,5 proc. Druga co do wielkości gospodarka na świecie spowalnia przede wszystkim w związku z politykę „zero covid”. Doprowadziła ona do całkowitego bądź częściowego zamknięcia dużych miast, z Szanghajem – głównym ośrodkiem finansowym i produkcyjnym – na czele, gdzie mieszkańcom zabroniono opuszczania domów przez blisko dwa miesiące. Do dzisiaj ponad 30 chińskich miast znajduje się w częściowym lub pełnym lockdownie, co przekłada się na gospodarkę.

Chiny – jak przypomina BBC – podjęły w 2020 roku decyzję o rezygnacji z celów dotyczących PKB w związku z pandemią.

W czwartek swoją prognozę dotyczącą sytuacji gospodarczej Chin w najbliższych kwartałach przedstawiło biuro analiz UBS. Według analityków średnioroczny wzrost PKB wyniesie w tym roku tylko 3 proc.

