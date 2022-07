Kłopoty ze złożeniem wniosku o wakacje kredytowe. Banki tłumaczą

W połowie lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy kredytobiorcom, której elementem są tzw. wakacje kredytowe. Rozwiązanie to oznacza zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych będą miały osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kwartale) i po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.

Problemy ze złożeniem wniosku

Wnioski w sprawie wakacji kredytowych można składać od dziś. Banki zostały ustawowo zobowiązane do umożliwienia składania deklaracji w postaci elektronicznej. Okazuje się jednak, że wystąpiły z tym problemy. Skarżą się na nie m.in. klienci największego banku, czyli PKO BP.

– Od kilku godzin nie można złożyć wniosku, cofa do ponownego logowania – pisze na facebookowym profilu banku pan Paweł, dodając, że jego znajomy w innym banku zdołał złożyć wniosek w 3 minuty. – Panie Pawle, z powodów technicznych możliwość złożenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe może być ograniczona. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia. Trwają prace nad przywróceniem dostępu do usług – odpowiada PKO BP.

W związku z ogromnym zainteresowaniem wakacjami kredytowymi PKO BP zdecydowało się wydłużyć godziny pracy w dniu dzisiejszym do godziny 19.00. Na tym jednak nie koniec. – Wszystkie nasze oddziały otworzymy również w sobotę (30 lipca). Obsługa w tym dniu będzie dotyczyć jedynie wnioskowania o rządowe wakacje kredytowe – informuje PKO BP.

Odziały banku będą jutro otwarte w godzinach 9.00 – 12.00.

Kłopoty nie tylko w PKO BP

Na problemy ze złożeniem wniosku skarżą się również klienci innych banków, zarzucając im, że od kilku tygodni wiedziały o uruchomieniu wakacji kredytowych i nie przygotowały się do tej operacji. Kwestię tą poruszył jeden z klientów ING Banku Śląskiego na facebookowym profilu partii w poście poświęconym zupełnie innej kwestii. – Mogą występować spowolnienia we wnioskach o wakacje kredytowe. Proszę spróbuj złożyć go ponownie. Przepraszamy za utrudnienia – odpowiedział bank.

Nieco inną postawę przyjął Alior Bank, który wydał komunikat w sprawie możliwych trudności ze składaniem wniosków online o wakacje kredytowe.

– Z powodu bardzo dużego zainteresowania rządowymi wakacjami kredytowymi, obecnie mogą występować problemy ze składaniem wniosków online. Pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji. O wszystkich postępach będziemy informować na naszym profilu. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość. Rozwiązanie problemu jest dla nas sprawą priorytetową – napisał bank.

Po kilku godzinach Alior Bank wydał kolejny komunikat. – Informujemy, że proces składania wniosków „Wakacje Kredytowe” online działa prawidłowo. Awaria została usunięta. Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość – napisał Alior Bank.

Część klientów w sekcji komentarzy zwracała jednak uwagę, że nadal ma problemy ze złożeniem wniosku. Trzeba zwrócić uwagę, że bank na bieżąco odpowiadał, najczęściej zachęcając klientów do kontaktu „na privie”, w celu udzielenia dalszej pomocy.

Zapytaliśmy Alior Bank jak obecnie wygląda sytuacja ze składaniem wniosków o wakacje kredytowe. – Aktualnie nie mamy zgłoszonej awarii odnośnie składania wniosków o wakacje hipoteczne z poziomu bankowości Alior Online – poinformował nas Alior Bank.

