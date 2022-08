Szwajcaria też nie kupi rosyjskiego złota. Kraj dołączył do sankcji UE

Szwajcarski rząd wprowadził zakaz handlu rosyjskim złotem. Jest to rozwiązanie, które kraje Unii Europejskiej przyjęły w ramach siódmego pakietu sankcji gospodarczych przeciwko Rosji. Poinformowano, że zakazane będą także wszelkie usługi związane z tym towarem.

Poza zakazem importu i transportu złota, Szwajcaria nakłada także sankcje na największy rosyjski bank – Sberbank. W komunikacie czytamy jednak, że „żadne z sankcji nałożonych na Rosję nie są skierowane przeciwko handlowi produktami rolno-spożywczymi między krajami trzecimi a Rosją”.

Zakaz importu rosyjskiego złota do Europy

W siódmym pakiecie sankcji Unii Europejskiej znalazł się zapis o wprowadzeniu zakazu importu do Europy rosyjskiego złota. Co ciekawe, z nieoficjalnych informacji Reutersa wynika, że usankcjonowany ma zostać także import złota poprzez kraje trzecie. Kreml nie będzie mógł więc korzystać z pośredników. Nie zdradzono jednak, w jaki sposób ma to zostać uregulowane.

– Brutalna wojna Rosji nie ustępuje. W związku z tym proponujemy dziś zacieśnienie uderzających w Kreml, ostrych sankcji Unii Europejskiej – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. Dodała także, że dotychczasowej sankcje zawarte w sześciu pakietach, zostaną przedłużone do stycznia 2023 roku. – Rosja musi nadal płacić wysoką cenę za agresję – dodała.

– Sankcje Unii Europejskiej są twarde i miażdżące. Kontynuujemy celowanie w otoczenie Putina i Kremla. Dzisiejszy pakiet odzwierciedla nasze skoordynowane podejście z międzynarodowymi partnerami z G7. Ponadto, zaprezentujemy nasze stanowisko Radzie Europejskiej, w którym proponujemy dodanie do listy sankcji kolejnych osób. Ma to zamrozić ich majątki i nałożyć zakaz podróżowania– powiedział szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell.

Czytaj też:

Zakaz importu rosyjskiego złota. „To nie będzie cios dla Moskwy”