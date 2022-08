Bezludna wyspa na sprzedaż. W komplecie dom, latarnia morska i 100 gatunków ptaków

Niecodzienna okazał na szkockim rynku nieruchomości. Do kupienia jest wyspa z domem i latarnią morską, a wszystko za cenę niewiele przekraczającą średnią cenę rynkową mieszkania w tym kraju. Kwota nie zaszokuje także osób, które chciały kupić swój lokal w jednym z polskich miast.

Wyspa, dom i latania morska

Przedmiotem oferty jest wyspa Pladda, położona na południowym zachodzie Szkocji w zatoce Firth of Clyde, która wcina się aż 140 km w ląd, co ze wspomnianej wyspy, daje niecodzienne widoki na oba brzegi. Pladda położona jest obok większej, zamieszkałej wyspy Arran. Nowi lokatorzy nieruchomości wystawionej na sprzedaż za pośrednictwem agencji Knight Frank, nie będą więc bardzo oddaleni od cywilizacji, ale na własnej wyspie będą jedynymi lokatorami.

Nieruchomość wyceniono na 350 tys. funtów, czyli po dzisiejszym kursie, niecałe 2 miliony złotych. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę ceny nieruchomości w Polsce, śmiało można powiedzieć, że nie. Szczególnie patrząc na to, co za tę cenę można kupić. A oferta jest niezwykła.

Łódź lub helikopter

Oprócz wyspy o powierzchni 28 akrów nabywca stanie się właścicielem domu z pięcioma sypialniami i latarni morskiej zbudowanej w 1790 roku. Co ciekawe, od lat jest ona automatycznie sterowana z Edynburga, więc nie trzeba się będzie martwić o dodatkową, odpowiedzialną pracę. Na wyspie przygotowano także miejsce do lądowania dla helikopterów. Jest to istotne, gdyż dotrzeć do nowego domu będzie można wyłącznie helikopterem lub łodzią. Nieopodal wyspy przypływa także prom, który kursuje z oddalone o 30 km Ardrossan.

Minus inwestycji? Dom wymaga remontu. Jest on bowiem niezamieszkały od kilku lat, a ze względu na wymagające warunki atmosferyczne, wymaga nieco pracy. Nieruchomość od 30 lat należy do małżeństwa projektantów Dereka i Sally Morten, którzy postanowili wystawić ją na sprzedaż.

Jest to niezwykła okazja nie tylko dla osób, które chcą uciec od zgiełku miasta, ale także dla miłośników ptaków. Na wyspie naturalnie występuje ich bowiem ponad 100 gatunków. Ptaki wybierają opustoszały fragment terenu i chętnie na nim wypoczywają i żerują w jej okolicach.

