Kolej Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Rozpoczęło się postępowanie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła postępowanie w zakresie projektowania odcinka linii kolejowej 85 Warszawa – Łódź. – Spółka rozpoczęła postępowanie wykonawcze w zakresie projektowania odcinka LK 85 Warszawa – Łódź (bez węzła CPK). Jest to jeden z elementów rekordowej umowy ramowej, opiewającej na ponad 7 mld zł netto, podpisanej pod koniec lipca tego roku i będącej obecnie największym tego typu porozumieniem w Europie – poinformował we wtorek Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

Majszyk podkreślił, że celem przetargu było wybranie przedsiębiorstw, którym spółka przez 8 lat będzie mogła zlecać kolejowe zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Wśród wytypowanych podmiotów znalazło się 11 konsorcjów (łącznie 27 spółek, zrzeszających najlepsze firmy projektowe z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Korei Południowej).

Z Warszawy do Łodzi w 45 minut

Na podstawie wspomnianej umowy CPK uruchomiła właśnie pierwsze postępowanie cząstkowe. Dotyczy ono ok. 140-kilometrowego odcinka między Warszawą i Łodzią, bez węzła CPK, w ramach linii kolejowej nr 85 i tzw. szprychy nr 9. Będzie to pierwszy element sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce. W pierwszym etapie pociągi będą mogły rozpędzić się do 250 km/h (prędkość eksploatacyjna), a docelowo nawet 350 km/h (prędkość projektowa). Trasa z Warszawy do Łodzi ma zająć ok. 45 minut.

– Ogłosiliśmy postępowanie wykonawcze w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym i uzyskaniem decyzji administracyjnych, obejmującej projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgody wodnoprawne, decyzję lokalizacyjną oraz opinie na temat wartości nieruchomości. Te wszystkie elementy pozwolą nam skutecznie, szybko i solidnie przygotować to niezwykle ważne połączenie kolejowe – podkreśla Maciej Jagielski z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

W czerwcu, po roku prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, spółka CPK ogłosiła wariant inwestorski trasy Warszawa – Łódź. Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała podkreślał wówczas, że wybrany wariant nie jest idealny, ale za to najbardziej optymalny.

– Minimalizuje koszty, dość powiedzieć, że w porównaniu z tym najbardziej inwazyjnym wariantem, zostanie zburzonych 100 budynków mniej. To najniższy koszt za kilometr, najszybszy czas przejazdu i stosunkowo najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne – mówił Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

