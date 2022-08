Odszkodowania dla wywłaszczonych przez CPK. Horała: Byłoby niesprawiedliwe

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, był jednym z gości programu „Woronicza 17” w TVP Info. Jednym z wątków programu była kwestia odszkodowań dla wywłaszczanych przy budowie CPK. Horała podkreślał, że odszkodowania, opierające się na wartości odtworzeniowej nieruchomości byłyby niesprawiedliwe.

– Oparcie się na czystej wartości odtworzeniowej byłoby niesprawiedliwe, bo ktoś, kto ma nowy dom dostałby tyle, ile on jest wart, natomiast ktoś kto ma zdekapitalizowany dom z lat 50, 60. dostanie wielokrotnie więcej niż ten dom jest wart – mówił w TVP Info Horała.

Pytany o przypadek odszkodowania za nieruchomość wybudowaną za częściowo spłacony już kredyt, wiceminister podkreślił, że w ustawie przewidywana jest możliwość wypłacenia ekstra bonusu, który „zwiększa przyszły wkład własny osoby wywłaszczanej, aby znowu miała zdolność kredytową”.

– Zakładamy, że ta zdolność mogła spaść, np. w wyniku wzrostu stóp procentowych. W dotychczasowym stanie prawnym takie osoby by straciły, a dzięki wprowadzeniu nowych ustaw będzie prawna możliwość zrekompensowania spadku zdolności kredytowej – powiedział Horała.

„Nie było żadnych wywłaszczeń”

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego skrytykował w TVP Info materiały telewizyjne sugerujące, że dochodzi do wywłaszczeń w związku z budową CPK. – W konkurencyjnej stacji wypowiadała się pani, która mówi, że musi się wyprowadzić z domu za 30 dni. To by znaczyło, że ta pani została wywłaszczona. Otóż nie było żadnych wywłaszczeń, to jest po prostu kłamstwo – powiedział Horała.

Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. CPK. Nowela przewiduje także rozwiązania dla mieszkańców w związku ze zbywaniem nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości – o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Czytaj też:

Centralny Port Komunikacyjny rusza z przetargami. Za projekt budynków wyda 500 mln zł