Kiedy Polska złoży wniosek o środki z KPO? Premier wskazał termin

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Brwinowie zapewnił, że „Polska żadnych pieniędzy nie straci”, a uzyskanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest „kwestią czasu”.

– Musimy wypracować odpowiednie mechanizmy razem z Unią Europejską i mam nadzieję, że Komisja Europejska także to rozumie, ale jeszcze raz podkreślę, wszystkie środki unijne na nową perspektywę siedmioletnią to jest około ponad 700 mld zł w zależności od kursów walutowych. Pewną część, istotną, ale zdecydowanie nie najważniejszą stanowi Krajowy Program Odbudowy. Sto, sto kilkadziesiąt miliardów złotych. Patrzę na to jako na całość puli środków, które są na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne, na projekty i programy potrzebne, aby Polska się unowocześniała – powiedział szef rządu.

– Jestem przekonany, że Polska środki unijne otrzyma, nie ma we mnie tutaj jakichś poważniejszych obaw, co najwyżej będziemy musieli się jeszcze trochę pospierać z Unią Europejską jeśli chodzi o czas otrzymania tych środków – dodał.

Pieniądze z KPO na przełomie roku?

W dalszej części swojej wypowiedzi Morawiecki zdradził termin złożenia pierwszego wniosku o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. – Myślę, że gdzieś na przełomie października i listopada pójdzie pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne i pewnie to zabierze 1-2 miesiące do przeanalizowania – powiedział premier.

Tym samym zdaniem szefa rządu środki mogłyby trafić do naszego kraju na przełomie roku.

Polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek).

