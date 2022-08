Sondaż. Polacy nie boją się atomu

„Czy Polska powinna przyspieszyć budowę dużych elektrowni jądrowych czy zrezygnować z takich elektrowni?” – takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia. Z badania wynika, że za przyspieszeniem budowy takich elektrowni jest 64 proc. ankietowanych, z czego 37 proc. uważa, że należy „zdecydowanie” przyspieszyć, zaś 27 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej przyspieszyć”. Za rezygnacją z budowy dużych elektrowni jądrowych opowiada się jedynie 13 proc. respondentów – 4 proc. uważa, że „zdecydowanie” należy zrezygnować, zaś 9 proc. „raczej zrezygnować”. Niemal co czwarty uczestnik badania nie ma w tej sprawie zdania (23 proc.).

Zwolennikami przyspieszenia budowy dużych elektrowni jądrowych są częściej mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 75 proc. i 53 proc.), a także osoby z wyższym wykształceniem (70 proc.).

Akceptacja rośnie wraz z wiekiem

Twórcy badania zwracają uwagę, że akceptacja energetyki jądrowej rośnie wraz z wiekiem. Najwięcej zwolenników przyspieszenia budowy elektrowni jest bowiem w grupie wiekowej 45-65 lat (67 proc.), najmniej zaś w grupie wiekowej 18-24 lata (55 proc.).

– Już od kilku lat odsetek osób sprzeciwiających się rozwojowi energetyki atomowej w Polsce zmniejsza się. Przykładowo w badaniu z 2006 roku odsetek osób sprzeciwiających się energetyce jądrowej wynosił aż 56 proc., a z nowszych badań – z ubiegłego roku – 20 proc. W ostatnim czasie pojawiły się czynniki, które spowodowały, że odsetek osób zdecydowanie sprzeciwiających się energetyce jądrowej spadł do poziomu, jakiego dotąd nie było. Te czynniki to m.in. wojna w Ukrainie, powiązany z nią szantaż energetyczny oraz wysokie ceny energii – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

– Dodatkowo słabnie pamięć o katastrofie w Czarnobylu i zmienia się postrzeganie tej katastrofy, która dla wielu przez lata była czynnikiem zniechęcającym do energetyki atomowej. Już teraz wiele osób ma świadomość, że przyczyną tej katastrofy była słabość radzieckich rozwiązań w tej dziedzinie. Z drugiej strony Polacy są coraz bardziej świadomi korzyści z posiadania energetyki jądrowej. Dlatego racjonalnie jest z niego korzystać, tym bardziej, że stanowisko Unii Europejskiej w tej dziedzinie również ewaluowało i energetyka jądrowa jest akceptowalna jako rozwiązanie ekologiczne. Bez wątpienia zmianę postrzegania energetyki jądrowej spowodowało również rozwinięcie technologii. Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że obecnie jest sprzyjający klimat na działania w tym zakresie. Pamiętać jednak trzeba, że postawienie takiej elektrowni to projekt na długie lata i z pewnością nie rozwiąże on wszystkich problemów polskiej energetyki – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1037). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

