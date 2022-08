300 plus. Zrealizowano prawie 3 mln wypłat

Już za dwa tygodnie skończą się wakacje, co oznacza początek roku szkolnego, co z kolei oznacza konieczność skompletowania szkolnej wyprawki. Od 2018 roku funkcjonuje program Dobry Start, w ramach którego można ubiegać się o środki w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat i – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do 24 lat. W tym roku wypłaty ruszyły 18 lipca.

Wnioski w ramach programu Dobry Start na rok szkolny 2022/2023 można składać do 30 listopada wyłącznie elektronicznie przez:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),



system bankowości elektronicznej,



portal Empatia.



9 minut i 35 sekund – średni czas składania wniosku

ZUS podaje, że średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną to 9 minut i 35 sekund. Powiadomienie o tym, że świadczenie zostało przyznane, rodzice otrzymają na adres e-mail podany we wniosku. Pieniądze wypłacane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przyznania świadczenia.

Z danych przekazanych przez państwowego ubezpieczyciela wynika, że do tej pory liczba wniosków o 300 plus przekroczyła 3,4 miliona. Dotychczas zrealizowano ponad 2,7 mln wypłat, które objęły ponad 3 mln dzieci. Do rodziców i opiekunów uczniów trafiło do tej pory w sumie ok. 827 mln zł.

Z szacunków ZUS wynika, że uprawnionych do skorzystania z programu Dobry Start jest ponad 4,4 mln dzieci.

