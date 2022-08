PKP Intercity chwali się rekordowym długim weekendem. Tylu osób nigdy nie przewieziono

Za nami długi sierpniowy weekend. Okazuje się, że był on udany dla PKP Intercity. Od piątku 12 sierpnia do poniedziałku 15 sierpnia pociągami przewoźnika podróżowało 960 tys. pasażerów. Rekordowy był piątek 12 sierpnia. Tego dnia – po raz pierwszy w historii – przewieziono ponad 250 tys. osób. Poprzedni rekord dzienny został ustanowiony 19 czerwca br., kiedy na pokłady pociągów PKP Intercity wsiadło 247 tys. podróżnych.

Spółka podaje, że w celu zapewnienia jak największej liczby dodatkowych miejsc, 216 pociągów zostało wzmocnionych 377 wagonami. – Monitorowanie na bieżąco frekwencji pozwoliło na dołączanie dodatkowych wagonów tam, gdzie było to możliwe – czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Frekwencja z miesiąca na miesiąc rośnie

Spółka podaje, że w czasie długiego weekendu na tory wyjechały dodatkowe pociągi, a dwie pary pojechały w wydłużonej relacji, zapewniając więcej możliwości dojazdu mieszkańcom m.in. Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Olsztyna. Najwięcej dodatkowych pociągów i składów o wydłużonych relacjach zostało uruchomionych 15 sierpnia.

– Kolejny długi weekend i kolejne rekordy przewozowe – cieszymy się, że Polacy chętnie wyruszają na wakacyjne wojaże, korzystając z każdej dostępnej okazji. Jeszcze bardziej cieszy nas, że podróżują ekologicznie – zamiast aut wybierając pociągi, a podróż powierzają PKP Intercity – komentuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Spółka podkreśla, że rekord dziennej liczby pasażerów pobity podczas długiego sierpniowego weekendu to kontynuacja trendu wzrostowej frekwencji w składach narodowego przewoźnika.

– Lipiec br. okazał się, po czerwcu i maju, kolejnym miesiącem rekordowego zainteresowania usługami PKP Intercity – blisko 6,5 mln pasażerów to o 34 proc. więcej niż w lipcu 2019 roku (4,8 mln pasażerów). Od stycznia do lipca br. pociągi PKP Intercity wybrało już ponad 32 mln osób. To ponad 15 mln więcej (90 proc.) niż w tym samym czasie w ubiegłym roku – wówczas po 7 miesiącach było 16,8 mln pasażerów. To także 16 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku – informuje PKP Intercity.

Zdaniem spółki do rosnącej frekwencji w pociągach przyczyniły się m.in. atrakcyjne ceny biletów, czy systematyczna wymiana taboru na nowy lub zmodernizowany.

