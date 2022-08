Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z sytuacją na Odrze. Poznaliśmy szczegóły

W środę rząd przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Szczegóły przedstawiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk i wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda.

– Nasze dobra narodowe, bo rzeka Odra i przyroda jest naszym dobrem narodowym, musimy chronić i wpierać. Firmy funkcjonujące, korzystające z tych dóbr narodowych, które ucierpiały w wyniku zaistniałych zdarzeń, muszą otrzymać wsparcie – mówiła podczas konferencji wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej. – Chcemy tę ustawę procedować na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie w przyszły tygodniu, ale zakładamy też rozporządzenie. Ustawa będzie dawała delegację do rozporządzenia, abyśmy mogli elastycznie wpierać firmy – dodała.

Warunki otrzymania wsparcia

Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów powyżej 50 proc. w tym miesiącu w stosunku do przychodu uzyskanego w czerwcu-lipcu br., bądź lipca lub sierpnia ubiegłego roku. Wsparcie wyniesie 3010 zł i obejmie przedsiębiorców działających na terenie 34 powiatów leżących nad Odrą. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną.

Na pytanie o to, czy rząd rozważa obniżenie kryterium spadku przychodów do np. 20-30 proc. wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk podkreśliła, że kryterium powyżej 50 proc. zaproponowali sami przedsiębiorcy podczas konsultacji z rządem, uznając je za najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie.

Rząd szacuje, że po wsparcie zgłosi się ok. 10 tys. podmiotów (ok. 68 tys. pracodawców i pracowników). Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca br. Kiedy będzie można składać wnioski? Wszystko zależy od działań parlamentu. Sejm zajmie się projektem na posiedzeniu zaplanowanym na 2 września, następnie projekt trafi do Senatu.

Czytaj też:

Miliony strat, zwolnieni pracownicy, odwołane rezerwacje i imprezy. „Odra stała się przekleństwem”