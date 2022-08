Trzaskowski i Hołownia o dodatkach socjalnych. „Trzeba ratować ludzi”

W piątek rozpoczęła się druga edycja Campusu Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo. Jego inicjatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kulminacyjnym punktem drugiego dnia wydarzenia była debata Trzaskowskiego z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią.

Politycy odpowiadali na pytania publiczności. Jedno z nich dotyczyło dodatków socjalnych oferowanych przez rząd, takich jak czternasta emerytura, dodatek węglowy czy wakacje kredytowe. Uczestnik spotkania zapytał, czy to dobry sposób na walkę z inflacją.

– Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, w jaki sposób pomagać, to dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji po pandemii, w czasie wojny to że trzeba ludziom pomagać. To nie jest kwestia ideologii lewicy czy prawicy, tylko tak naprawdę jest to po prostu kwestia przyzwoitości – powiedział Trzaskowski. – To jest jasne, że ludziom trzeba pomagać i mówimy o tym dobitnie, że te programy socjalne, które zostały wprowadzone, one będą utrzymane to jest jasne i to musimy brzmieć w każdej tego typu debacie – dodał.

„Kampania nie powinna być wyścigiem na to, kto da więcej”

Prezydent Warszawy podkreślił, że problem polega na tym, że obecna władza "chce uwłaszczyć się na państwie" i nawet jeśli miała pomysł na to, jak niwelować różnice, to z niego zrezygnowała, zajmując się tym – jak mówił – „jak poprawić byt rodzin pisowskich notabli i samych pisowskich notabli”. Według Trzaskowskiego ludziom trzeba pomagać w sposób systemowy i skuteczny. – Kampania nie powinna być wyścigiem na to, kto da więcej – zaznaczył Trzaskowski, podkreślając, że jest to „droga donikąd”.

Z kolei Szymon Hołownia – w odniesieniu do transferów socjalnych – podkreślił, że „dziś, gdy jest źle, trzeba ratować ludzi”. – Ludziom coraz bardziej przestaną spinać się budżety. Oni potrzebują tych pieniędzy: potrzebują zapłacić za jedzenie, zapłacić za rachunek za gaz czy prąd. Bez tego będzie im strasznie trudno – powiedział lider Polski 2050.

Były kandydat na prezydenta podkreślił, że jest zwolennikiem wprowadzenia dopłat do źródeł ciepła, ale w jego ocenie powinny być one „sprawiedliwie rozdzielane osobom używających różnych rodzajów ogrzewania, bez traktowania w taki sam sposób bogaczy z pałaców i ludzi, którym może zabraknąć pieniędzy na ogrzanie domu na zimę”.

