Prezydent Andrzej Duda o 15. emeryturze: Jeśli będzie potrzebna, to trzeba będzie ją rozważyć

Nie tylko 13., 14. ale także może 15. emerytura. Była to jedna z obietnic prezydenta Andrzeja Dudy podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Okazuje się, że temat nie został zapomniany i wrócił podczas dzisiejszego wywiadu z głową państwa na antenie Radia Zet.

15. emerytura. do rozważenia

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 15. emerytura może być potrzebna szczególnie w kontekście wysokiej inflacji, a co za tym idzie trudności z utrzymaniem się wśród najbardziej narażonych grup społecznych, czyli m.in. emerytów i rencistów.

– Dzisiaj trzeba pochylać się nad sytuacją tych, którzy mają najmniej i którym jest najtrudniej. Dla nich ogromnym znakiem zapytania jest to, jak związać koniec z końcem w sytuacji wzrostu czynszów za mieszkania, kosztów utrzymania i ogólnego wzrostu cen. Mamy niestety też wysoką inflację – powiedział prezydent Andrzej Duda na antenie Radia Zet.

Prace nad 15. emeryturą będą trwać

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że ma zamiar prowadzić prace nad możliwością wprowadzenia 15. emerytury, ale także wspomniał, że będzie mobilizować rząd do tego, aby także zajmował się tą sprawą. Dodał, że rząd powinien podjąć w tej sprawie „wszystkie działania”.

– Na pewno rząd powinien podejmować wszystkie działania. Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć także w kontekście możliwości budżetowych. To są kwestie, nad którymi ja będę pracował i do których rząd będę mobilizował – dodał prezydent Andrzej Duda.

