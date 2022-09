Zajrzyj do portfela. Trzymany tam banknot może być wart tysiące

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej trzymamy gotówkę w portfelu, tymczasem może się okazać, że dzięki znajdującym się tam banknotom możemy się wzbogacić i to znacząco.

O niepozornych banknotach wartych duże pieniądze pisze Gazeta.pl. Te duże pieniądze są gotowi wyłożyć kolekcjonerzy, którzy polują na banknoty o nietypowych numerach seryjnych. Ich szczególną uwagę budzą banknoty np. o nominale 10 zł, które oznaczone są nietypowymi numerami oznaczającymi (np. ważne dla świata daty).

Zainteresowanie kolekcjonerów budzą litery, najcenniejsze są te na których występują kombinację AA oraz BB, ale zarobić można też na tych o numerach seryjnych YA lub ZA. Ile można zarobić? Jak podaje portal, prawdziwi pasjonaci są gotowi zapłacić za taki banknot nawet kilka tysięcy złotych.

Jaki kod seryjny atrakcyjny dla kolekcjonerów?

Przyglądając się banknotom należy zwrócić uwagę na cyfry. Dla kolekcjonerów cenne są takie kombinacje cyfr jak: 1234567 i 8765432. Mogą być one warte nawet kilkanaście tysięcy złotych. Mniejszą wartość mają banknoty z numerami: 1234321, 1134311, 8175718. Banknoty z takimi numerami można sprzedać za kilka tysięcy złotych. Co zrobić, by zarobić na banknotach? Wystarczy po prostu wystawić je na licytację.

Dla kolekcjonerów istotne znaczenie ma również wygląd banknotu, warto więc zadbać o to, by był on czysty i nie był pognieciony. Banknot nie może być również podarty.

Warto zatem zajrzeć do portfela i uważnie przyjrzeć się znajdującym się tam banknotom. A nóż, okażą się one gratką dla kolekcjonerów, a my zyskamy spory zastrzyk finansowy.

