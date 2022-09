Dom bez pozwolenia z symbolicznym zainteresowaniem. Rząd chce upraszczać dalej

Wraz z początkiem stycznia 2022 r., weszły w życie przepisy dotyczące Polskiego Ładu, w których znalazły się także zapisy umożliwiające budowę domu bez pozwolenia na budowę. Oznacza to, że nie potrzeba do jego postawienia zarówno kierownika budowy, jak i prowadzenia dziennika budowy. Jednak aby móc wybudować taki budynek, musi on spełniać poszczególne kryteria.

Po pierwsze, wielkość. Powierzchnia zabudowy (po obrysie) nie może przekroczyć 70 m2. W obliczeniach powierzchni włącza się następujące pomieszczenia lub ich części:

o wysokości równej lub większej 2,2 m – uwzględnia się je w obliczeniach w 100 proc.,

o wysokości od 1,4 m do 2,2 m – liczy się w 50 proc.

Z kolei pomieszczenia lub ich części o niższe niż 1,4 m są pomijane w obliczeniach.

Czytaj też:

Dom bez zezwolenia – co należy wiedzieć o domach do 70 m2?

Dom bez zezwolenia mimo wszystko nadal musi powstawać z zachowaniem prawa budowlanego. W związku z tym budynek musi być też zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi warunkami zabudowy, a także minimalnymi wymaganiami odległości od sąsiednich działek. Obszar oddziaływania budynku musi znajdować się w całości na naszej działce – w żaden sposób nie może sięgać na działki sąsiednie.

Domy bez pozwolenia nie ujęły Polaków

– W pierwszym półroczu 2022 roku takich realizacji było niespełna 400. Mimo że ustawa miała ułatwić Polakom decyzję o posiadaniu własnego lokum, wciąż nie dla wszystkich jest to osiągalne finansowo. Ceny materiałów budowlanych w momencie wprowadzenia ustawy, nie zachęcały do rozpoczynania budowy. Być może na powstałą sytuację wpływ ma także niewielki metraż takich domów. 70 m2 powierzchni zabudowy nie spełni oczekiwań i wymagań lokalowych większej rodziny. Kolejnym wymogiem, żeby wybudować dom na zgłoszenie, jest oczywiście posiadanie odpowiedniej działki. Na nowelizacji ustawy zyskali zatem najwięcej ci, którzy mieli już działki lub planowali budowę domu rekreacyjnego – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.

Ustawodawca nie poddaje się jednak i wprowadza kolejne ułatwienia dla budujących własne domy.

Kolejne zmiany w prawie budowlanym już 2023 roku

Ustawodawca zapowiada, że od 2023 roku możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia i bez limitu powierzchni użytkowej, aby ułatwić dostęp do własnego lokum rodzinom i osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo. Podstawowym warunkiem będzie przeznaczenie budynku na własne cele mieszkaniowe. Oświadczenie o takiej funkcji domu będzie spisywane z klauzulą o odpowiedzialności karnej. W dalszym ciągu przepisy będą nakazywały tylkozgłoszenie do starostwa powiatowego lub urzędu miasta planu rozpoczęcia prac oraz kompletu wymaganych dokumentów. Nie określono także maksymalnego metrażu takiego domu jednorodzinnego, jednak powinien on mieć nie więcej niż dwie kondygnacje. Czy nowe przepisy zaowocują większym zainteresowaniem domami bez pozwolenia?

– Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja w Polsce nadal mocno dotyka wszystkich budujących, nie ma pewności, czy kolejna zmiana prawa sprawi, że Polacy chętnie i bez zawahania zaczną budować wymarzone domy. To wciąż rozwiązanie dla tych, którzy już mają działkę i mogą poczekać na lepszą koniunkturę dla budujących. Bez zmian pozostaje konieczność spełnienia wymogów techniczno-budowlanych i założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostaje więc pytanie, dla kogo kolejne uproszczenie procedur będzie atrakcyjne i decydujące? – dodaje ekspert Extradom.pl

Brak pozwolenia na zachętę?

Kolejne nowelizacje ustawy mają zachęcać młodych ludzi do budowy własnych domów w sposób uproszczony i szybszy. Czy to jednak wystarczy? Wciąż wracamy do cen samych materiałów budowlanych i zasobów, jakie posiadają Polacy. Kupno ziemi pod budowę to także wydatek, na który nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. Dla kogo więc domy bez pozwolenia będą atrakcyjne? Prawdopodobnie dla inwestorów. Przestronne domy letniskowe nad morzem lub w górach powstają teraz szybciej i łatwiej. To także dobre rozwiązanie dla tych, którzy już mają działki i teraz mogą budować prościej. Co przyniesie rok 2023? Wszystko zależy od zasobności naszych portfeli i możliwości inwestycyjnych, niekoniecznie zaś od nowelizacji w prawie budowlanym.

Czytaj też:

Dom bez pozwolenia już nie tylko do 70 m kw. Rząd wprowadza rewolucję