Polska pozyska niemal nowoczesnych 100 śmigłowców? Ważny komunikat szefa MON

– Kolejne dobre wieści! Wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do USA dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych. Wraz ze śmigłowcami pozyskamy również transfer technologii – poinformował dziś na Twitterze Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej.

twitter

Wpis szefa MON skomentował ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, podkreślając, że „decyzja Polski o zakupie 96 śmigłowców szturmowych Apache sprawi, że stanie się ona ich drugim, po USA, największym operatorem na świecie”. – Ta modernizacja, wraz z nabyciem czołgów Abrams i innych zaawansowanych systemów, wzmocni interoperacyjność i gotowość wojskową Polski – podkreśla Brzeziński.

Zalety GUARDIAN

Śmigłowce produkcji Boeinga AH-64E Apache – jak zauważa serwis WP – to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. poprzedniego wieku przez armię amerykańską. Wykorzystywano je bojowo podczas m.in. operacji „Just Cause” w Panamie, czy podczas wojny w Zatoce Perskiej na początku lat 90. XX wieku, gdzie zniszczyły dużą część irackich sił pancernych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane m.in. przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan. Wersja AH-64E GUARDIAN weszła do służby w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki. Ponadto ma ulepszone zdolności komunikacyjne (np. zdolność do kontrolowania bezzałogowych dronów).

W lipcu Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło umowę z zakładami PZL-Świdnik na zakup 32 śmigłowców AW 149.

Czytaj też:

Błaszczak zachęca niezdecydowanych. Na co można liczyć wstępując do wojska?