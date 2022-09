Ile Polska wydała średnio na uchodźcę z Ukrainy? Minister ujawnia dane

Urzędująca od czerwca Agnieszka Ścigaj, minister ds. integracji społecznej była we wtorek gościem „Porannej rozmowy RMF FM”. W wywiadzie Ścigaj poinformowała, że po wybuchu wojny do Polski przyjechało i pozostało w naszym kraju ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy, podczas gdy przed wybuchem wojny w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców. Z tej grupy – jak powiedziała Ścigaj powołując się na dane Związku Ukraińców w Polsce – pozostało ok. 1,5 mln osób.

2200 zł na uchodźcę

Pytana o koszty pomocy uchodźcom z Ukrainy, Ścigaj przytoczyła dane z których wynika, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę „mniej więcej”2200 zł. Minister ds. integracji przyznała, że jak na razie otrzymaliśmy niewielką pomoc w tym zakresie od Unii Europejskiej.

– Do tej pory ok. 144 mln euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast Polska dostała zgody na przekierowanie środków, które i tak do niej należały, bo były z różnych funduszy unijnych, które do tej pory u nas były – powiedziała Ścigaj, dodając, że „w Unii Europejskiej nie powstał żaden specjalny fundusz dedykowany uchodźcom”.

Ścigaj w wywiadzie dla RMF poinformowała również, że w polskich szkołach uczy się ok. 176 tys. ukraińskich uczniów, co oznacza, że naukę podjęła jedynie jedna czwarta osób w wieku szkolnym. Minister ds. integracji podkreśliła, że pozostali nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie pozostanie w naszym kraju. – Trzeba zrozumieć człowieka, który może stracić wszystko, który ma lęki i obawy, i on jeszcze nie wie. Chce wrócić do rodziny, do swojego kraju, ma do tego pełne prawo, ale jeszcze tej decyzji nie podjął – powiedziała minister ds. integracji.

