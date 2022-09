Bon Turystyczny przedłużony. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Bon Turystyczny będzie obowiązywał dłużej, niż pierwotnie zakładano. Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy, która rozszerza działanie programu powiązanego z 500+.

Bon Turystyczny przynajmniej do marca 2023 r.

Jak wynika z podpisanej nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, która pierwotnie powstała w pandemii i miała na celu ożywienie wyjątkowo dotkniętego lockdownami polskiego przemysłu turystycznego, program zostanie wydłużony.

„Program Polski Bon Turystyczny został uruchomiony pod koniec lipca 2020 r., aby wesprzeć zarówno polską branżę turystyczną, która znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji po pierwszych lockdownach wywołanych pandemią COVID-19, jak i rodziny z dziećmi. Świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dzieci z niepełnosprawnościami zostało automatycznie przyznane wszystkim uprawnionym do pobierania świadczenia 500+”. – czytamy w komunikacie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dotychczasowe statystyki aktywacji i wykorzystania PBT przez beneficjentów wskazują, że do połowy września tego roku aktywowanych zostało blisko 4 mln (dokładnie 3 827 639) bonów, co stanowi 85,74 proc. wszystkich wygenerowanych bonów. A suma zrealizowanych przy ich udziale płatności wyniosła blisko 2,9 miliarda złotych

Szansa dla rodzin i turystyki

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zwraca uwagę, że wydłużenie działania Polskiego Bonu Turystycznego jest korzystne nie tylko dla tych rodziców, którzy nie zdążyli go wykorzystać. Pojawia się też zupełnie nowa grupa beneficjentów.

– Wydłużenie obowiązywania PBT pozwoli zarówno nowym beneficjentom (w szczególności rodzicom dzieci urodzonych w grudniu 2021 r.), jak i tym, którzy jeszcze nie wykorzystali lub wykorzystali tylko częściowo przyznane im świadczenie, skorzystać z niego w najbliższych miesiącach, a jednocześnie nadal stymulować ruch turystyczny. To także szansa dla rodzimych podmiotów turystycznych, aby w niskim sezonie przyjmować u siebie więcej gości. Mimo zakończenia wakacji i powrotu dzieci oraz młodzieży do szkół i przedszkoli beneficjenci nadal regularnie dokonują aktywacji bonów – jest to około 20 tys. aktywacji tygodniowo – i będą z nich korzystać w najbliższych miesiącach. Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić, zachęcamy do aktywowania bonu i poznawaniu dzięki temu uroków naszego kraju a przy tym wspierania polskiej branży turystycznej – mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

