Ważna wskazówka dla frankowiczów z Getin Noble Banku. Zostały dwa dni na podjęcie działań

Adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Co do zasady sprawy sądowe mogą toczyć się nadal, jednak w przypadku złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o zawieszenie postępowania sąd będzie zobligowany do jego zawieszenia. Co więcej trudniej będzie odzyskać środki nadpłacone ponad kwotę faktycznie wypłaconego kredytu, a z formalnego punktu widzenia umowa cały czas trwa, co oznacza, że kredytobiorca musi nadal spłacać raty kredytu.

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby, które jeszcze nie spłaciły kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, ponieważ w przypadku wydania wyroku ustalającego nieważność umowy, cały czas będą jeszcze dłużnikami banku. W gorszej sytuacji są natomiast osoby, które w spłatach przekroczyły kwotę faktycznie wypłaconego kredytu.