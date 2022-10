Nawet 12 tys. złotych na start. Po tych studiach zarabia się najwięcej

Kilka lat temu na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki powstał Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), który bada zarobki absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Informacje pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. Zestawienie może być cenną wskazówką dla najzdolniejszych maturzystów, którzy wahają się nad wyborem kierunku.

Dla niektórych takie zarobki zawsze będą poza zasięgiem

Niektórzy absolwenci już w pierwszym roku po zakończeniu studiów zarabiają tyle, ile inni pracownicy nie zarobią nawet po kilkunastu latach pracy i braniu nadgodzin. Nie jest zaskoczeniem, że wśród kierunków zapewniających najwyższe wynagrodzenie znajdują się te związane z IT, ale zestawienie otwiera zupełnie inny kierunek.

Dla niektórych zaskakujący jest brak w zestawieniu prawa i medycyny – dwóch kierunków, które powszechnie uważa się za perspektywiczne. Wynika to z tego, że po ukończeniu obu tych kierunków absolwenci muszą kontynuować naukę i zdobywać dalsze uprawnienia, więc na dobrze płatną pracę muszą poczekać przez kilka lat – w przeciwieństwie do programistów czy administratorów danych, którzy już od połowy studiów mogą przebierać w interesujących ofertach.

Najlepiej opłacani absolwenci, którzy ukończyli studia w 2020 roku (brutto, mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie):

Górnictwo i geologia, Politechnika Wrocławska, niestacjonarne, II stopnia, 12 049,25 zł

Informatyka analityczna, Uniwersytet Jagielloński, stacjonarne, II stopnia, 11 430,82 zł

Informatyka, Uniwersytet Warszawski, stacjonarne, II stopnia, 11 111,86 zł

Informatyka, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, niestacjonarne, II stopnia, 11 099,44 zł

Zarządzanie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, niestacjonarne, I stopnia, 11 084,52 zł

Informatyka, Uniwersytet Jagielloński, niestacjonarne, II stopnia,11 060,35 zł

Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Warszawska, niestacjonarne, I stopnia,10 852,07 zł

Informatyka, Uniwersytet Gdański, niestacjonarne, II stopnia, 10 642,82 zł

Informatyka, Politechnika Warszawska, niestacjonarne, II stopnia, 10 599,42 zł

Informatyka Stosowana, Politechnika Warszawska, niestacjonarne, II stopnia,10 380,6 zł

Kierunki humanistyczne

Nie wszyscy mają predyspozycje do programowania, więc spójrzmy na listę kierunków humanistycznych, po których można liczyć na najlepsze wynagrodzenie. Zestawienie otwiera rzadki kierunek, jakim jest filologia ugrofińska, czyli studia poświęcone językowi fińskiemu, węgierskiemu lub estońskiemu. To zaskakujące, że tłumacze języka, którym na co dzień posługuje się zaledwie około 20 mln ludzi na świecie – i które to kraje nie są ważnymi partnerami biznesowymi Polski, więc w grę nie wchodzi tłumaczenie setek stron umów i dokumentacji technicznej – mogą liczyć na wyższe stawki niż filolodzy angielscy czy niemieccy, którzy mają dużo więcej pracy. Prawdopodobnie wynika to z tego, że polskie uczelnie wypuszczają każdego roku garstkę absolwentów filologii ugrofińskiej, więc firmy i biura tłumaczeń muszą oferować im atrakcyjne stawki, by zachęcić do podjęcia pracy.

Absolwenci których kierunków humanistycznych mogą liczyć w pierwszym roku po odebraniu dyplomu na najwyższe wynagrodzenie?

Filologia ugrofińska, Uniwersytet Warszawski, stacjonarne, II stopnia,6470,69 zł

Neofilologia, Uniwersytet Jagielloński, stacjonarne, I stopnia,5868,17 zł

Neofilologia, Uniwersytet Jagielloński, stacjonarne, II stopnia,5776,79 zł

Filologia angielska, Uniwersytet Warszawski, niestacjonarne, II stopnia, 5602,03 zł

Neofilologia, Uniwersytet Jagielloński, niestacjonarne, I stopnia, 5538,49 zł

Neofilologia, Uniwersytet Jagielloński, stacjonarne, II stopnia, 5459,69 zł

Filologia germańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, stacjonarne, II stopnia,5428,66 zł

Kierunki społeczne

Zarządzanie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, niestacjonarne, I stopnia, 11 084,52 zł

Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, niestacjonarne, II stopnia, 9443,49 zł

Analiza danych - big data, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, niestacjonarne, II stopnia, 9403,84 zł

Zarządzanie, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, niestacjonarne, II stopnia, 9330,17 zł

Finanse, inwestycje i rachunkowość, Uniwersytet Warszawski, stacjonarne, II stopnia, 8970,49 zł

