Budynek, który wyróżni się… dźwiękiem. Warszawa z nowym biurowcem

U zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego, powstanie nowy biurowiec. Inwestorem, podobnie jak w przypadku już trzech wieżowców w tej lokalizacji, będzie Ghelamco. Nowy projekt wyróżnia się już jednak na etapie koncepcyjnym. Architektura będzie się w nim łączyła z muzyką. Stąd też jego nazwa, czyli Vibe.

Vibe nie będzie drapaczem chmur

Inwestor ma także inne podejście do samej formy budynku. W przeciwieństwie do Warsaw Spire, Warsaw Hub i Warsaw UNIT, czyli trójcy wieżowców, które w nowym biznesowym centrum Warszawy wybudowało Ghelamco, Vibe ma być dużo skromniejszy, co nie znaczy, że nie będzie się wyróżniał.

W przypadku najnowszego budynku, a właściwie dwóch biurowców i pawilony eventowego na tyłach, postawiono na znacznie mniejszą skalę i zupełnie inną filozofię. Pierwszy etap, którego dotyczyła dzisiejsza prezentacja będzie wysoki tylko na 11 pięter, a na części powstanie taras z ogrodem o powierzchni blisko 500 m kw. Budynek na skrzyżowaniu Towarowej i Kolejowej ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale 2024 roku. Na działce trwają już prace ziemne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku sięgnie 15 tys. m kw.

Drugi etap inwestycji, który nie doczekał się jeszcze ostatecznego projektu, stanie w sąsiedztwie Warsaw Huba. Budynek będzie też zdecydowanie wyższy. Ghelamco planuje, że osiągnie on 95 metrów wysokości. Na tyłach wieży, na płycie parkingu podziemnego, ma powstać duży park oraz pawilon usługowo-eventowy. Szef projektu Jarosław Zagórski przyznał, że marzy mu się, aby można w nim było się napić dobrego wina i obejrzeć sztukę.

– Jego projekt jest elementem osobnego opracowania, wciąż nad nim pracujemy. Będzie to zielona enklawa, która na pewno stanie się miejscem wyciszenia i odpoczynku dla mieszkańców Warszawy i pracowników okolicznych biurowców – zapowiada Jarosław Zagórski.

Galeria:

Vibe

Drugi etap inwestycji zostanie zrealizowany jednak zdecydowanie później. Zakończenie prac planowane jest tam na koniec 2025 roku. Na działce, na której ma stanąć wieża, obecnie znajdują się dwa budynki należące do jednego z dostawców energii elektrycznej.

Architektura połączona z muzyką

Vibe ma się wyróżniać połączeniem architektury z muzyką. To koncepcja, której na polskim rynku jeszcze nie było. VIBE jako pierwszy w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość, która stanie się nie tylko elementem komunikacji tego projektu, ale będzie wybrzmiewać również w jego przestrzeni. Jej skomponowanie deweloper powierzył uznanemu polskiemu kompozytorowi – Wojciechowi Urbańskiemu.

– Stworzenie identyfikacji dźwiękowej budynku to jedno z najciekawszych muzycznych wyzwań, z jakim miałem dotychczas okazję się zmierzyć. Architektura zawsze była dla mnie pewną inspiracją, ale aż tak blisko jeszcze jej nie byłem. Komponowanie muzyki ma pewne wspólne punkty z architekturą – jest poszukiwaniem symetrii, pasujących do siebie form i struktur. Dodatkowo współczesna architektura bardzo mocno myśli o człowieku i o tym, żeby dobrze się w niej czuł. A muzyka na pewno potrafi być świetnym dopełnieniem tej przestrzeni – przyznaje Wojciech Urbański, kompozytor i sound designer.

Czytaj też:

Zielona Towarowa – okolice nowej dzielnicy biznesowej się zazieleniąCzytaj też:

Będzie kolejny wieżowiec w Warszawie. The Bridge stanie przy pl. Europejskim