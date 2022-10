Wojna w Ukrainie. Wiemy, ilu Polaków rozważało wyjazd

„Czy w związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa w naszej części Europy rozważała Pani/rozważał Pan wyjazd z Polski?" – takie pytanie postawiła Polakom pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym na zlecenie rp.pl. Twierdząco odpowiedziało 23 proc. respondentów, z czego 6,2 proc. „zdecydowanie tak", zaś 16,8 proc. „raczej tak". Blisko 62 proc. ankietowanych wyjazdu z Polski nie rozważało (34,7 proc. „raczej nie", 27,1 proc. „zdecydowanie nie"). Nieco ponad 15 proc. badanych nie miało w tej sprawie opinii.

– Bliżej pozostania w kraju wobec aktualnej sytuacji zagrożenia jest 4 na 10 osób w wieku powyżej 50 lat (39 proc.). Osoby z wykształceniem średnim najczęściej (38 proc.) skłaniają się w stronę pozostania w kraju. Niepewną chęć nieopuszczania Polski w związku z panującą sytuacją zagrożenia wyraziły 4 na 10 osób (41 proc.) z dochodem nieprzekraczającym 2000 zł netto, a także niewiele niższy odsetek badanych (40 proc.) mieszkających w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców – komentuje w rozmowie z rp.pl wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Wojna na Ukrainie. Za chwilę 8 miesięcy

Dokładnie za tydzień minie osiem miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Polska – jak przypomina rp.pl – jest zaangażowana w pomoc militarną dla Kijowa – walczącym z Rosjanami Ukraińcom mieliśmy przekazać ponad 200 czołgów T-72 oraz m.in. armatohaubice Krab. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, leczeni są ranni ukraińscy żołnierze, Polska jest też zaangażowana w szkolenie ukraińskich żołnierzy przed skierowaniem ich w rejon działań wojennych. Obawy w Polsce budzi m.in. sytuacja w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, która była w ostatnich miesiącach regularnie ostrzeliwana, dochodziło też do przerw w dostawach prądu, niezbędnego m.in. do działania systemów chłodzenia reaktorów, do elektrowni. Skutki ewentualnej katastrofy w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej mogłyby być odczuwane w naszym kraju. W związku z tym zagrożeniem w Polsce zaczęto dystrybucję jodku potasu.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

