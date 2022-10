Dudek o 500+: Trzeba będzie wprowadzać progi dochodowe

Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), a w przeszłości wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów był w środę gościem „Rozmowy Piaseckiego" w TVN 24. Pytany o to, czy Polskę dotknie kryzys, w trakcie którego trzeba będzie się liczyć z rosnącym bezrobociem, rosnącymi podatkami czy cięciem programów socjalnych, Dudek podkreślił, że „negatywne konsekwencje już widzimy".

Dudek o progach dochodowych

– To jest inflacja, która wynosi 17,2 proc., a według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego średnioroczna inflacja w przyszłym roku wzrośnie. Będzie najwyższa w Europie i będziemy mieli 18 miejsce na świecie – powiedział Dudek. – Jesteśmy w pułapce populistycznej i wycofanie pewnych wydatków (socjalnych – red.) pewnie będzie niemożliwe. Trzeba będzie wprowadzać progi dochodowe, zresztą takie głosy dochodzą już z Ministerstwa Finansów – dodał.

Dudek nawiązał tu do wywiadu wiceministra finansów Artura Sobonia dla Gazety.pl sprzed dwóch tygodni. Wiceszef resortu finansów powiedział, że warto rozmawiać o wprowadzeniu progów dochodowych przy programie 500 plus. Kilka dni później premier Mateusz Morawieckipodkreślił w Polskim Radiu, że nie ma takich planów.

– Czeka nas zmniejszenie wolumenu wydatków socjalnych i nowe podatki – prognozował w TVN 24 główny ekonomista FOR, dodając, że po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych „dowiemy się wszyscy, jakie będą nowe podatki".

Transparent w Ministerstwie Finansów?

Ekonomista powiedział, że jego marzeniem jest, aby „na budynku na Świętokrzyskiej (siedziba Ministerstwa Finansów – red.) wisiał wielki transparent z napisem: rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy".

– Trzeba przywrócić przejrzystość, która jest instrumentem samokontroli. Jeśli rząd mówi, że mamy nadwyżę budżetową to jest to strzał w kolano, bo społeczeństwo żąda więcej pomocy (...). Społeczeństwo powinno otrzymać komunikat: Możemy utrzymać 500 plus bez kryterium dochodowego, ale musimy wprowadzić podatek od spółek komandytowych. PiS akurat to zrobił, ale powinien to powiedzieć przed wyborami – powiedział Dudek.

