Opłata od małpek i cukrowa po nowemu. Zmiany od połowy przyszłego roku

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadziła ona nowe obciążenia – opłatę od napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny i tauryny (tzw. podatek cukrowy) oraz opłatę od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml (tzw. opłata od małpek). We wtorek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące wspomnianych opłat.

Opłaty od małpek i cukrowa. Co się zmieni?

Rząd chce, by opłatę cukrową odprowadzali nie, jak obecnie, sprzedawcy detaliczni lub podmioty dostarczające im napoje, lecz producenci lub importerzy. Za sprawą zmian zniknie luka, dzięki której opłata nie obowiązywała przy sprzedaży przez internet. Ponadto opodatkowane mają zostać wszystkie koncentraty, z których przygotowuje się napoje (dotychczas opłacie mogły wymknąć się niektóre koncentraty, takie jak te w postaci stałej).

Jeśli chodzi o opłatę od małpek, to – jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna – zastrzeżenia przedsiębiorców wzbudza to, że wprawdzie opłata ma być wnoszona od tych samych napojów tylko raz, ale nie ma instrumentów pozwalających firmom sprawdzić, czy kontrahent, od którego zakupili towar, uiścił już tą daninę. W efekcie przedsiębiorcy nie byli pewni, czy mogą nie przejmować się opłatą, bo zajął się nią podmiot wcześniejszy w łańcuchu dostaw czy też powinny odprowadzić środki na rachunek urzędu skarbowego. Planowane zmiany mają skończyć z tą niepewnością i zobowiązać hurtowników do przekazywania wraz z fakturami informacji o braku obowiązku wniesienia opłaty po stronie kupującego.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca przyszłego roku.

Wpływy z opłaty cukrowej

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia naszej redakcji na początku kwietnia – gdy mijało 15 miesięcy od wprowadzenia opłaty cukrowej – wynika, że dotychczasowe wpływy z daniny wyniosły 1 801 506 894,23 zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku – jak podał serwis wirtualnemedia.pl – budżet państwa uzyskał z tytułu opłaty 647 669 645,92 zł.

