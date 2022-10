Rosjanie uciekający przed mobilizacją zabierają oszczędności. Z banków wyparowało ponad 12 mld dolarów

Dopiero co Bank Rosji ostrzegał w swoim comiesięcznym biuletynie, że krajową gospodarkę czekają bardzo trudne czasy, a już pojawiły się kolejne obawy. Bank centralny uważa, że mobilizacja ogłoszona przez Putina bardzo mocno wpłynie na rynek pracy i popyt. Teraz pojawiła się nowa obawa.

Putin dobija rosyjską gospodarkę

W najnowszym podsumowaniu miesięcznym Bank Rosji poinformował, że ze względu na mobilizację do wojska, którą ogłosił Władimir Putin, z rynku pracy zniknie kilkuset tysięcy mężczyzn, a kolejne setki tysięcy opuszczą kraj w obawie przed wcieleniem do wojska. Dla rynku pracy, a co za tym idzie, całej gospodarki, może być to bardzo mocny cios. Trzeba pamiętać, że dzieje się to w fatalnym dla rosyjskich finansów otoczeniu sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód.

Nagłe powołanie setek tysięcy mężczyzna (mówi się nawet o ponad milionie), stanowi dla gospodarki ogromny szok. Poza problemami z obsadzeniem wakatów w przedsiębiorstwach Bank Rosji wskazuje także na dużą zmianę w strukturze popytowej. Ekonomiści przewidują duży spadek w popycie ze strony konsumentów, których po prostu nie będzie na rynku.

Rosjanie uciekają z pieniędzmi

Pojawił się jednak jeszcze jeden problem. Obywatele, którzy uciekają z kraju, a także ci, którzy boją się o swoje oszczędności, wycofali z kont bankowych łącznie już blisko 7,5 miliarda dolarów (z kont rublowych) i około 5 miliardów dolarów z kont walutowych.

Bank Rosji podał najnowsze dane z sektora bankowego. Okazuje się, że we wrześniu „fundusze publiczne zmniejszyły się o 458 miliardów rubli, czyli o 1,4 proc. Największy odpływ zanotowano w drugiej połowie miesiąca, gdy wielu obywateli postanowiło opuścić kraj. Postanowili zabrać ze sobą gotówkę” – czytamy w komunikacie przesłanym do RIA Novosti.

